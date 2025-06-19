https://ria.ru/20250619/elektrosamokaty-2023775617.html

В СФ предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты

В СФ предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты - РИА Новости, 19.06.2025

В СФ предложили эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты

Сенатор Артём Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:23:00+03:00

2025-06-19T06:23:00+03:00

2025-06-19T06:23:00+03:00

общество

россия

дмитрий зверев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сенатор Артём Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты в рамках единых правил парковки для этого вида транспорта, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным включить в нормативное регулирование обязательства сервисов кикшеринга по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных средств передвижения", - написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минтранса РФ Дмитрия Зверева. Сенатор также предложил Минтрансу рассмотреть возможность установления на федеральном уровне чётких и обязательных правил парковки электросамокатов, "подобных требованиям, действующим в отношении автомобильного транспорта". По мнению Шейкина, важно "предусмотреть ответственность как для пользователей, так и для прокатных операторов". "Это позволит обеспечить надлежащий уровень порядка, повысить дисциплину пользователей и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру", - добавил политик. В беседе с агентством Шейкин отметил, что в последнее время вместе с ростом популярности электросамокатов "всё острее встаёт вопрос беспорядочной парковки". "Мы ежедневно видим, как электросамокаты оказываются брошенными на тротуарах, во дворах, возле остановок и даже вблизи социальных объектов. Это не просто вопрос эстетики — это прямая угроза безопасности пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с колясками", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20250605/parkovka-2021098413.html

https://ria.ru/20250426/mintrans-2013530970.html

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общество, россия, дмитрий зверев