https://ria.ru/20250619/eksport-2023951287.html

Эксперты обсудили роль бренда "Сделано в России" в продвижении экспорта

Эксперты обсудили роль бренда "Сделано в России" в продвижении экспорта - РИА Новости, 19.06.2025

Эксперты обсудили роль бренда "Сделано в России" в продвижении экспорта

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла стратегическая сессия "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике",... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:01:00+03:00

2025-06-19T16:01:00+03:00

2025-06-19T16:01:00+03:00

пмэф

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума прошла стратегическая сессия "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Дискуссия собрала ведущих представителей бизнеса, культуры, спорта и органов власти из России и из-за рубежа, чтобы обсудить, как на современном этапе "мягкая сила" — культура, ценности, национальный стиль — помогает российской продукции становиться узнаваемой и востребованной за рубежом", - говорится в сообщении.Модераторами сессии выступили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.В своем вступительном слове глава РЭЦ отметила, что продвижение национального бренда — это задача, выходящая за рамки экономики. Соответствующая комплексная программа продвижения бренда "Сделано в России" за рубежом была утверждена Правительством по поручению Президента в 2025 году и приобрела статут федеральной. Координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России, а основные функции по ее реализации возложены на Российский экспортный центр."Спрос на нашу продукцию за рубежом во многом определяется тем, насколько про наш экспортный потенциал знают. "Сделано в России" — это не просто продвижение товаров, но и мягкая сила: продвижение культуры, искусства, традиций и спортивных достижений. Именно такая интеграция ценностей и бизнеса формирует эмоциональную связь с потребителем и устойчивый интерес к российской продукции. Через "Сделано в России" мы формируем вдохновляющий образ России как родины передовых, конкурентоспособных производителей", — подчеркнула Никишина.По ее словам, благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", продвижению на зарубежных маркетплейсах, международной инфраструктуре и другим акциям программы "Сделано в России", РЭЦ усиливает позиции российских товаров на внешних рынках."Для развития нашей страны любой экспорт – это хорошо. Без российских сырьевых товаров и без российских энергетических товаров не будет никакого глобального развития. Поэтому стесняться здесь нечего. Все эти присказки по поводу "страны-бензоколонки" и всякой такой ерунды — это всего лишь недобросовестная политика. Потому что глобальному росту способствуют российская нефть, российский газ, металлы, золото, платина, медь. Для того чтобы в мире заниматься высокотехнологичным развитием, нужны российские товары. Для России важно гордиться тем, что мы несем в дом тепло, электричество, пшеницу, растительное масло и многое другое", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов."Доверие к национальному бренду начинается не за рубежом, а здесь в России. Уже сейчас мы это видим по продажам, например, в торговых сетях. Сегодня наш потребитель все больше выбирает российский продукт. Процент продажи российских промышленных товаров по некоторым позициям в бытовой химии и косметике уже достигает порядка 95%. Это дает нам основание понимать, что наши производители выходят на тот уровень, когда мы можем позиционировать национальные товары как предмет гордости. Поэтому мы с Вероникой Олеговной (Никишиной) пришли к идее распространить программу "Сделано в России" на сограждан. Мы нацелены на то, что этот бренд должен быть узнаваем и ассоциировался с высоким качеством товаров", — подчеркнул статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов в ходе сессии.Майкл Джизара, исполнительный вице-президент Modena Corporation (Индонезия), отметил дружеский характер российско-индонезийских отношений и подчеркнул, что сейчас — подходящее время, чтобы российским компании зашли на индонезийский рынок и в целом в регион Юго-Восточной Азии: "Рынок Индонезии ждет продукцию "Сделано в России". У нас любят есть интерес к российской культуре. Например, мультфильм "Маша и Медведь" очень популярен в Юго-Восточной Азии. Мы уверены, что сегодня в Индонезии должны знать больше о России".Министр международных экономических отношений Сербии Ненад Попович заявил, что бренд "Сделано в России" является настоящим знаком качества в Сербии и отметил высокий спрос на продукцию из России, особенно в сфере технологий и фармацевтики: "Сделано в России — не просто знак происхождения товара, а знак доверия".Руководитель Роскачества Максим Протасов акцентировал внимание на важности качества продукции и прозрачности производственных процессов для укрепления репутации российских производителей: "В нашей стране растет лояльность к отечественному производителю, а российское происхождение продукции становится безусловным преимуществом. Для того, чтобы и дальше транслировать этот уровень доверия и лояльности к экспортируемой российской продукции, в первую очередь, необходимо обеспечить высокий уровень качества - и производственных процессов, и самих товаров. Во-вторых, важно предоставлять меры поддержки и продвижения отечественных производителей высококачественных товаров на внешних рынках. Одной из таких важнейших мер является соглашение между Роскачеством и РЭЦ - проверенная и сертифицированная Роскачеством продукция получает Национальный бренд "Сделано в России" от РЭЦ и возможность продвижения за рубежом, формируя образ нашей страны как страны со Знаком качества".Руслан Алисултанов, глава совета директоров Health and Nutrition, рассказал об опыте вывода молочной продукции за рубеж и формирования устойчивого образа отрасли за рубежом. Он подчеркнул важность создания мировых брендов с российским характером и продвижения России через таких узнаваемых персонажей, таких как Матроскин.Глава киностудии "Союзмультфильм" и киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева поделилась кейсами продвижения анимационных проектов за рубежом. Она отметила стратегический характер взаимодействия с Китаем, несмотря на сложность выхода на локальный рынок, а также масштабирование российской анимации на Ближнем Востоке.Дмитрий Сычев, президент ФК "Иртыш" (Омск), подчеркнул, что спорт и культура стирают любые границы, а в основе спорта и бизнеса лежат идентичные принципы, в том числе в выходе на международный уровень.По мнению первого заместителя генерального директора по стратегии и развитию ГК "Дело" Александра Иодчина, логистика является частью комплексного предложения для зарубежных партнеров. В последние годы стала укрепляться российская суверенная логистика, которая охватывает весь путь доставки — вплоть до попадания товара в руки зарубежного потребителя. Качество услуг — составляющая сильного бренда "Сделано в России".Вероника Никишина, подводя итоги сессии, подчеркнула: "Формирование образа России за рубежом — это командная работа. И наша задача — не просто показать продукцию, а рассказать миру, кто мы такие и во что верим. Через экспорт, культуру, спорт, инновации мы транслируем облик страны будущего — современной, надёжной и близкой".Сессия стала важной площадкой для выработки новых подходов к интеграции бренда "Сделано в России" в международную экономическую и гуманитарную повестку.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250619/rets-2023948672.html

https://ria.ru/20250619/rets-2023947328.html

https://ria.ru/20250619/rets-2023915946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пмэф, российский экспортный центр (рэц), экономика