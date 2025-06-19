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Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии - РИА Новости, 19.06.2025
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03:18 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ekonomiya-2023752685.html
Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии
Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии - РИА Новости, 19.06.2025
Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии
Установка многотарифного счетчика, применение светодиодных ламп и рациональное использование электроприборов поможет сэкономить на счетах за электричество. Об... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:18:00+03:00
2025-06-19T03:18:00+03:00
общество
жкх
дмитрий бондарь
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Установка многотарифного счетчика, применение светодиодных ламп и рациональное использование электроприборов поможет сэкономить на счетах за электричество. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Установка многотарифного счетчика позволит значительно сократить расходы на оплату электроэнергии, поскольку ночью тариф ниже дневного. При переносе стирки и других энергоемких процессов на вечернее и ночное время многим семьям удается ежемесячно экономить 300-400 рублей.Также эксперт посоветовал заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. Они потребляют гораздо меньше электричества и служат дольше. К примеру, замена всех ламп в трехкомнатной квартире поможет сэкономить сотни рублей ежемесячно.&quot;Особое внимание стоит уделить бытовой технике. Простые правила помогут снизить расходы: холодильник лучше ставить подальше от плиты и отопительных приборов, в электрочайник наливать ровно столько воды, сколько нужно в данный момент, а кондиционер будет охлаждать квартиру эффективнее, если в комнате закрыты окна и двери&quot;, — рассказал Бондарь.Снизить потребление электроэнергии также поможет использование техники с высоким классом энергоэффективности. Помимо этого, эксперт советует выключать из розетки телевизор и компьютер, когда они не используются, и не оставлять зарядные устройства в сети. Владельцам частных домов, особенно в южных регионах, эксперт порекомендовал рассмотреть установку солнечных батарей.
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общество, жкх, дмитрий бондарь
Общество, ЖКХ, Дмитрий Бондарь
Россиян научили, как сэкономить на электроэнергии

Общественник Бондарь: сэкономить на плате за свет поможет многотарифный счетчик

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСчетчики учета электроэнергии
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Счетчики учета электроэнергии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Установка многотарифного счетчика, применение светодиодных ламп и рациональное использование электроприборов поможет сэкономить на счетах за электричество. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Установка многотарифного счетчика позволит значительно сократить расходы на оплату электроэнергии, поскольку ночью тариф ниже дневного. При переносе стирки и других энергоемких процессов на вечернее и ночное время многим семьям удается ежемесячно экономить 300-400 рублей.
Также эксперт посоветовал заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. Они потребляют гораздо меньше электричества и служат дольше. К примеру, замена всех ламп в трехкомнатной квартире поможет сэкономить сотни рублей ежемесячно.
«

"Особое внимание стоит уделить бытовой технике. Простые правила помогут снизить расходы: холодильник лучше ставить подальше от плиты и отопительных приборов, в электрочайник наливать ровно столько воды, сколько нужно в данный момент, а кондиционер будет охлаждать квартиру эффективнее, если в комнате закрыты окна и двери", — рассказал Бондарь.

Снизить потребление электроэнергии также поможет использование техники с высоким классом энергоэффективности. Помимо этого, эксперт советует выключать из розетки телевизор и компьютер, когда они не используются, и не оставлять зарядные устройства в сети. Владельцам частных домов, особенно в южных регионах, эксперт порекомендовал рассмотреть установку солнечных батарей.
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