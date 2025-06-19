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Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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23:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024066349.html
Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля
Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля
Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:52:00+03:00
2025-06-19T23:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
валдис домбровскис
рафаэль гросси
дональд трамп
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Мы стали свидетелями драматических событий на Ближнем Востоке, включая эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Это наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ уже растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей. Поскольку экономика ЕС очень открыта, повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС", - сказал еврокомиссар по итогам заседания министров стран, входящих в еврогруппу. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/iran-2022629966.html
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в мире, иран, израиль, ближний восток, валдис домбровскис, рафаэль гросси, дональд трамп, евросоюз, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Валдис Домбровскис, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Евросоюз, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экономика ЕС испытывает давление из-за конфликта Ирана и Израиля

Домбровскис: экономика ЕС уже испытывает давление из-за роста цен на нефть и газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы стали свидетелями драматических событий на Ближнем Востоке, включая эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Это наносит удар по мировой экономике, поскольку цены на нефть и газ уже растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей. Поскольку экономика ЕС очень открыта, повышенная глобальная неопределенность, геополитическая и торговая напряженность оказывают давление на рост в ЕС", - сказал еврокомиссар по итогам заседания министров стран, входящих в еврогруппу.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран
13 июня, 11:56
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Разрушенное здание министерства юстиции Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ответ ЕС на ирано-израильский конфликт вызвал недоумение в США
16 июня, 17:05
 
В миреИранИзраильБлижний ВостокВалдис ДомбровскисРафаэль ГроссиДональд ТрампЕвросоюзМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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