https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024017425.html

Российская экономика находится в позитивной зоне, заявил глава ВТБ

Российская экономика находится в позитивной зоне, заявил глава ВТБ - РИА Новости, 19.06.2025

Российская экономика находится в позитивной зоне, заявил глава ВТБ

Российская экономика находится в позитивной зоне, рецессии нет, хотя и идет охлаждение, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:39:00+03:00

2025-06-19T18:39:00+03:00

2025-06-19T18:39:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

андрей костин (банкир)

втб (банк)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская экономика находится в позитивной зоне, рецессии нет, хотя и идет охлаждение, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ. "Рецессия это что? Это отрицательный рост. Я пока не вижу такой ситуации. Я считаю, что мы в позитивной зоне", - сказал Костин, отвечая на вопрос, находится ли российская экономика в рецессии."Другое дело, что, конечно, идет, как называется, обледенение, замораживание, охлаждение", - добавил он. Костин отметил, что торможение экономического роста в РФ сейчас серьезное, но аналитики ВТБ прогнозируют все-таки некоторый рост - "пускай он небольшой, от 1 до 2% максимум". Ранее в четверг на макроэкономической сессии ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников сказал, что экономика России стоит на грани перехода в рецессию, об этом говорят индикаторы и ощущения бизнеса. Впрочем позднее он уточнил журналистам, что экономика России все же не столкнется с рецессией, если власти все сделают правильно. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, андрей костин (банкир), втб (банк)