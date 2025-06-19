https://ria.ru/20250619/ekonomika-2024009518.html

Финансово-экономические власти России обозначили цели на следующий год

Финансово-экономические власти России обозначили цели на следующий год - РИА Новости, 19.06.2025

Финансово-экономические власти России обозначили цели на следующий год

Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:11:00+03:00

2025-06-19T18:11:00+03:00

2025-06-19T18:11:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

антон силуанов

эльвира набиуллина

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Борьба с инфляцией, "весна" в экономике и структурные изменения в ней - главные цели финансово-экономических властей России на ближайший год, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова. "Я KPI не меняю. Проблемы в реализации не означает повод поменять цель. Низкая инфляция - это твердая основа для экономики предложения", - сказала Набиуллина, выступая на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ. На прошлом форуме ее целью было добиться снижения инфляции до 4%.Силуанов пошутил, что на следующем форуме снова придется отчитываться о выполнении своих целей. "Выполнил - не выполнил, деньги где, остатки? Я тогда пошире: что с Минфина спросить? Только про бюджет. Основная задача - сделать бюджет таким, чтобы от наших сегодняшних заморозков быстрее весна наступила. И выполнили бы KPI Эльвиры Сахипзадовны! Вот наша задача", - заявил Силуанов. Решетников же отметил, что для него задача на ближайший год - это "реализация плана структурных изменений, который сейчас подготовлен, и реализация ключевых законопроектов и инициатив". По его словам, один из таких законопроектов, о платформенной экономике, поступит в Госдуму в ближайшие недели. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)