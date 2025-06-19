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Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:09 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023808052.html
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики - РИА Новости, 19.06.2025
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики
Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:09:00+03:00
2025-06-19T10:09:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели", - сказал министр. "Наша модель работает. Работает... Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное. Мне кажется, модель в целом жизнеспособная", - отметил Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики

Силуанов: нынешняя модель роста экономики России работает, она жизнеспособна

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели", - сказал министр.
"Наша модель работает. Работает... Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное. Мне кажется, модель в целом жизнеспособная", - отметил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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