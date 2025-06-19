https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805069.html

Решетников рассказал о работе экономики предложения в России

Решетников рассказал о работе экономики предложения в России - РИА Новости, 19.06.2025

Решетников рассказал о работе экономики предложения в России

Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:47:00+03:00

2025-06-19T09:47:00+03:00

2025-06-19T09:47:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Во многом пошла. Можно привести пример реализации достаточно крупных проектов, программ, которые были поддержаны из бюджета и были запущены, - новый инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, те же нацпроекты техлидерства", - прокомментировал он вопрос об экономике предложения. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250603/ekonomika-2020696844.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)