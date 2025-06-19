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Решетников рассказал о работе экономики предложения в России - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:47 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ekonomika-2023805069.html
Решетников рассказал о работе экономики предложения в России
Решетников рассказал о работе экономики предложения в России - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников рассказал о работе экономики предложения в России
Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:47:00+03:00
2025-06-19T09:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Во многом пошла. Можно привести пример реализации достаточно крупных проектов, программ, которые были поддержаны из бюджета и были запущены, - новый инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, те же нацпроекты техлидерства", - прокомментировал он вопрос об экономике предложения. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/ekonomika-2020696844.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников рассказал о работе экономики предложения в России

Глава МЭР Решетников: экономика предложения в России во многом заработала

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Во многом пошла. Можно привести пример реализации достаточно крупных проектов, программ, которые были поддержаны из бюджета и были запущены, - новый инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, те же нацпроекты техлидерства", - прокомментировал он вопрос об экономике предложения.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Экономика России вошла в период охлаждения, заявил Решетников
3 июня, 16:34
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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