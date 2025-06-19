https://ria.ru/20250619/ejdzhi-2023895756.html

Глава AmCham назвал лучший способ наладить отношения России и США

Глава AmCham назвал лучший способ наладить отношения России и США - РИА Новости, 19.06.2025

Глава AmCham назвал лучший способ наладить отношения России и США

Бизнес - лучший способ урегулирования конфликтов между США и Россией, заявил на полях ПМЭФ президент Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:54:00+03:00

2025-06-19T13:54:00+03:00

2025-06-19T13:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Бизнес - лучший способ урегулирования конфликтов между США и Россией, заявил на полях ПМЭФ президент Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи. "Когда люди занимаются бизнесом, они развивают эти возможности и для Америки, и для России. И это выгодно для всех. Поэтому, чем больше бизнеса, тем лучше для всех. Поэтому мы этот диалог поддерживаем", - сказал Эйджи. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023892295.html

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экономика, россия, сша, америка, в мире