Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
03:13 19.06.2025 (обновлено: 11:05 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ege-2023760225.html
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:13:00+03:00
2025-06-19T11:05:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
пмэф-2025
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_0:257:3025:1959_1920x0_80_0_0_b47660d972b7442fbe3d188553e9d8c0.jpg
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы ... штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее", - сказал руководитель ведомства. Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 - за использование телефона. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rosobrnadzor-2023538771.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004755458_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_94aa27d537530cbd56f10dae957d4da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ПМЭФ-2025, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года

Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ-2025 прошел штатно и без утечек материалов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики сдают единый государственный экзамен
Ученики сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ученики сдают единый государственный экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы ... штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее", - сказал руководитель ведомства.
Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 - за использование телефона.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в рамках досрочного периода в школе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Вчера, 11:59
 
ПМЭФ-2025ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала