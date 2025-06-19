https://ria.ru/20250619/ege-2023760225.html

Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года

Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025

Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:13:00+03:00

2025-06-19T03:13:00+03:00

2025-06-19T11:05:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

пмэф-2025

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы ... штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее", - сказал руководитель ведомства. Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 - за использование телефона. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rosobrnadzor-2023538771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование