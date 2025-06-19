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Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:13:00+03:00
2025-06-19T03:13:00+03:00
2025-06-19T11:05:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
пмэф-2025
единый государственный экзамен (егэ)
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сн_образование
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 2025 года прошел штатно и без утечек материалов, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Экзамен, если мы убираем информационный шум, прошел, как и в прошлые годы ... штатно, без серьезных сбоев, утечек и так далее", - сказал руководитель ведомства. Музаев добавил, что с экзамена удалены 608 человек, из них 189 - за использование телефона. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ПМЭФ-2025, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ 2025 года
Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ-2025 прошел штатно и без утечек материалов