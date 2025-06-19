https://ria.ru/20250619/efimov-2023769395.html

Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025

Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 19.06.2025

Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025

Главные достижения градостроительной политики Москвы презентуют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде правительства... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:22:00+03:00

2025-06-19T09:22:00+03:00

2025-06-19T10:18:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

мневниковская пойма

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главные достижения градостроительной политики Москвы презентуют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде правительства города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума.Он отметил, что Москва продолжает уверенно развиваться, и в рамках форума будет показано, как реализуют проекты города."Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории "Большого Сити", где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мневниковской поймы – современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Увидеть стенд правительства Москвы в рамках форума можно с 18 по 21 июня. Заммэра дополнил, что для изучения данных на нем работает режим интерактивного просмотра.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/efimov-2023421761.html

москва

мневниковская пойма

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы, мневниковская пойма