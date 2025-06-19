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Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 19.06.2025
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09:22 19.06.2025 (обновлено: 10:18 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/efimov-2023769395.html
Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025
Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025
Главные достижения градостроительной политики Москвы презентуют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде правительства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:22:00+03:00
2025-06-19T10:18:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
мневниковская пойма
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главные достижения градостроительной политики Москвы презентуют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде правительства города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума.Он отметил, что Москва продолжает уверенно развиваться, и в рамках форума будет показано, как реализуют проекты города."Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории "Большого Сити", где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мневниковской поймы – современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Увидеть стенд правительства Москвы в рамках форума можно с 18 по 21 июня. Заммэра дополнил, что для изучения данных на нем работает режим интерактивного просмотра.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы, мневниковская пойма
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Мневниковская пойма
Ефимов: градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025

Ефимов: градостроительные достижения Москвы будут представлены на ПМЭФ-2025

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главные достижения градостроительной политики Москвы презентуют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде правительства города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума.
Он отметил, что Москва продолжает уверенно развиваться, и в рамках форума будет показано, как реализуют проекты города.
"Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории "Большого Сити", где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мневниковской поймы – современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Увидеть стенд правительства Москвы в рамках форума можно с 18 по 21 июня. Заммэра дополнил, что для изучения данных на нем работает режим интерактивного просмотра.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс МосквыМневниковская пойма
 
 
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