https://ria.ru/20250619/efimov-2023764220.html

Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице

Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице - РИА Новости, 19.06.2025

Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице

Московский фонд реновации строит около 15% всех жилых домов в столице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:42:00+03:00

2025-06-19T15:42:00+03:00

2025-06-19T16:05:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023919002_0:76:3000:1764_1920x0_80_0_0_576d55c706f293bb51832042d7ed391c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Московский фонд реновации строит около 15% всех жилых домов в столице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."В настоящее время Фонд реновации возводит свыше 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это более 180 жилых комплексов в 11 административных округах Москвы. В них переедут около 125 тысяч москвичей. Больше всего новостроек сейчас возводят на юго-востоке столицы – 43 дома, на востоке – 27. Еще 21 жилой комплекс строят в Северо-Восточном административном округе", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что наибольшее число новостроек Фонд реновации возводит в районе Кузьминки– 16. Также девять домов строятся Люблино, и по пять - в Гольянове, Коптеве, Лосиноостровском, Фили-Давыдкове и Хорошево-Мневниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при постройке домов в рамках реновации.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/efimov-2023421761.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы