https://ria.ru/20250619/efimov-2023764220.html
Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице
Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице
Московский фонд реновации строит около 15% всех жилых домов в столице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:42:00+03:00
2025-06-19T15:42:00+03:00
2025-06-19T16:05:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Московский фонд реновации строит около 15% всех жилых домов в столице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."В настоящее время Фонд реновации возводит свыше 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это более 180 жилых комплексов в 11 административных округах Москвы. В них переедут около 125 тысяч москвичей. Больше всего новостроек сейчас возводят на юго-востоке столицы – 43 дома, на востоке – 27. Еще 21 жилой комплекс строят в Северо-Восточном административном округе", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что наибольшее число новостроек Фонд реновации возводит в районе Кузьминки– 16. Также девять домов строятся Люблино, и по пять - в Гольянове, Коптеве, Лосиноостровском, Фили-Давыдкове и Хорошево-Мневниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при постройке домов в рамках реновации.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/efimov-2023421761.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% жилья в столице
Ефимов: Московский фонд реновации возводит около 15% новых домов в столице
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Московский фонд реновации строит около 15% всех жилых домов в столице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума.
"В настоящее время Фонд реновации возводит свыше 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это более 180 жилых комплексов в 11 административных округах Москвы. В них переедут около 125 тысяч москвичей. Больше всего новостроек сейчас возводят на юго-востоке столицы – 43 дома, на востоке – 27. Еще 21 жилой комплекс строят в Северо-Восточном административном округе", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что наибольшее число новостроек Фонд реновации возводит в районе Кузьминки– 16. Также девять домов строятся Люблино, и по пять - в Гольянове, Коптеве, Лосиноостровском, Фили-Давыдкове и Хорошево-Мневниках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о применении префаб-технологий при постройке домов в рамках реновации.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.