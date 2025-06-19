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Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу
Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:12:00+03:00
2025-06-19T10:12:00+03:00
2025-06-19T11:29:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта в градостроительную сферу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума."Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в этой сфере. Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с использованием ИИ. Заммэра отметил, что совместная со Сколтехом работа усилит научно-технический потенциал Москвы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования.Уточняется, что ключевая роль в процессе внедрения будет принадлежать Центру искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает с 2024 года.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве реализуется около 100 проектов с участием ИИ в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу
Ефимов: Москва заключила договор о внедрении ИИ в градостроительную сферу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта в градостроительную сферу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума.
"Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в этой сфере. Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с использованием ИИ. Заммэра отметил, что совместная со Сколтехом работа усилит научно-технический потенциал Москвы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования.
Уточняется, что ключевая роль в процессе внедрения будет принадлежать Центру искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает с 2024 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве реализуется около 100 проектов с участием ИИ в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.