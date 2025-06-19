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Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу - РИА Новости, 19.06.2025
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10:12 19.06.2025 (обновлено: 11:29 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/efimov-2023757532.html
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу
Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:12:00+03:00
2025-06-19T11:29:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта в градостроительную сферу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума."Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в этой сфере. Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с использованием ИИ. Заммэра отметил, что совместная со Сколтехом работа усилит научно-технический потенциал Москвы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования.Уточняется, что ключевая роль в процессе внедрения будет принадлежать Центру искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает с 2024 года.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве реализуется около 100 проектов с участием ИИ в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу

Ефимов: Москва заключила договор о внедрении ИИ в градостроительную сферу

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов и ректор Сколтеха Александр Кулешов
Заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов и ректор Сколтеха Александр Кулешов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов и ректор Сколтеха Александр Кулешов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта в градостроительную сферу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума.
"Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в этой сфере. Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с использованием ИИ. Заммэра отметил, что совместная со Сколтехом работа усилит научно-технический потенциал Москвы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования.
Уточняется, что ключевая роль в процессе внедрения будет принадлежать Центру искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает с 2024 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве реализуется около 100 проектов с участием ИИ в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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