https://ria.ru/20250619/efimov-2023757532.html

Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу

Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу - РИА Новости, 19.06.2025

Ефимов: Москва внедрит искусственный интеллект в градостроительную сферу

Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:12:00+03:00

2025-06-19T10:12:00+03:00

2025-06-19T11:29:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023832956_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_4fefdcdd3cc65da83a93cc422f522f47.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения искусственного интеллекта в градостроительную сферу, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума."Внедрение искусственного интеллекта в градостроительство способствует оптимизации процессов, повышению качества и прозрачности работы в этой сфере. Это часть масштабной трансформации строительной отрасли. Реализация этого соглашения позволит внедрить технологии искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования и предоставления услуг в сфере строительства", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с использованием ИИ. Заммэра отметил, что совместная со Сколтехом работа усилит научно-технический потенциал Москвы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования.Уточняется, что ключевая роль в процессе внедрения будет принадлежать Центру искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает с 2024 года.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве реализуется около 100 проектов с участием ИИ в транспорте, здравоохранении, образовании, строительстве и других сферах.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы