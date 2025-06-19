https://ria.ru/20250619/efimov-2023757056.html

Ефимов: на ПМЭФ подписано соглашение об обращении со стройотходами

Ефимов: на ПМЭФ подписано соглашение об обращении со стройотходами - РИА Новости, 19.06.2025

Ефимов: на ПМЭФ подписано соглашение об обращении со стройотходами

Правительство Москвы в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области обращения со строительными... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:26:00+03:00

2025-06-19T10:26:00+03:00

2025-06-19T11:46:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области обращения со строительными отходами, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке форума.Соглашение предусматривает взаимодействие между правительством города и ООО "Большая тройка"."Сегодня отрасль обращения с ОССиГ – одна из активно развивающихся и инновационных сфер, а цифровизация – важный фактор, обеспечивающий ее рост, повышение прозрачности и эффективности. Это вклад не только в развитие отрасли, но и в экологию города", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра отметил, что с момента внедрения автоматизированной информационной системы под цифровым контролем было перемещено свыше 130 миллионов тонн отходов. Соглашение позволит усилить автоматизацию передачи практик создания информационных ресурсов и сервисов, а также агрегации данных по обращению с ОССиГ, объяснил Ефимов.Уточняется, что соглашение поспособствует внедрению в Москве специализированной платформы на базе информационной системы "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве" (АИС "ОССиГ").Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы