https://ria.ru/20250619/efimov-2023755946.html

Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации

Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации - РИА Новости, 19.06.2025

Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации

В сумме около шести миллионов квадратных метров жилья было возведено в Москве с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:12:00+03:00

2025-06-19T16:12:00+03:00

2025-06-19T16:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В сумме около шести миллионов квадратных метров жилья было возведено в Москве с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."Более чем за семь лет с начала реализации программы реновации город возвел в общей сложности около шести миллионов квадратных метров жилья. Такой объем позволит предоставить новые квартиры москвичам примерно из 1,3 тысячи старых домов. Новые жилые комплексы расположены во всех округах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра уточнил, что в Восточном административном округе появилось 63 дома, в Юго-Восточном – 56, а в Севером – 55 зданий.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что жилье было возведено в 89 районах столицы, при этом больше всего было построено в Люблино – 17 новых домов.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для постройки домов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы