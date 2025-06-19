Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/efimov-2023755946.html
Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации
Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации
В сумме около шести миллионов квадратных метров жилья было возведено в Москве с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:12:00+03:00
2025-06-19T16:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В сумме около шести миллионов квадратных метров жилья было возведено в Москве с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."Более чем за семь лет с начала реализации программы реновации город возвел в общей сложности около шести миллионов квадратных метров жилья. Такой объем позволит предоставить новые квартиры москвичам примерно из 1,3 тысячи старых домов. Новые жилые комплексы расположены во всех округах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра уточнил, что в Восточном административном округе появилось 63 дома, в Юго-Восточном – 56, а в Севером – 55 зданий.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что жилье было возведено в 89 районах столицы, при этом больше всего было построено в Люблино – 17 новых домов.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для постройки домов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: около 6 млн квадратных метров жилья построено в Москве по реновации

Ефимов: в Москве по реновации построено около 6 миллионов "квадратов" жилья

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В сумме около шести миллионов квадратных метров жилья было возведено в Москве с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума.
"Более чем за семь лет с начала реализации программы реновации город возвел в общей сложности около шести миллионов квадратных метров жилья. Такой объем позволит предоставить новые квартиры москвичам примерно из 1,3 тысячи старых домов. Новые жилые комплексы расположены во всех округах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Заммэра уточнил, что в Восточном административном округе появилось 63 дома, в Юго-Восточном – 56, а в Севером – 55 зданий.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что жилье было возведено в 89 районах столицы, при этом больше всего было построено в Люблино – 17 новых домов.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для постройки домов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала