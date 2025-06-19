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Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости увеличился на 26% - РИА Новости, 19.06.2025
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15:16 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/efimov-2023644126.html
Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости увеличился на 26%
Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости увеличился на 26% - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости увеличился на 26%
В Москве с начала текущего года построили 4,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе объекты индивидуального жилищного строительства,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:16:00+03:00
2025-06-19T15:16:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Москве с начала текущего года построили 4,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе объекты индивидуального жилищного строительства, что на 26% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."С начала этого года в Москве построили 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости – этот показатель на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда возвели около 3,4 миллиона квадратных метров различных объектов. Около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости приходится на жилые площади, остальное – социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что лидерами по строительству недвижимости стали Новая Москва и юг столицы. Там с начала года возвели 852 и 614 тысяч "квадратов" недвижимости соответственно.Всего в 2025 году запланировано ввести 11,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 5,2 миллиона придётся на жилье, добавляется в пресс-релизе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости увеличился на 26%

Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости в Москве вырос на 26%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Москве с начала текущего года построили 4,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе объекты индивидуального жилищного строительства, что на 26% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"С начала этого года в Москве построили 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости – этот показатель на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда возвели около 3,4 миллиона квадратных метров различных объектов. Около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости приходится на жилые площади, остальное – социальная, деловая, коммерческая, транспортная и жилищно-коммунальная инфраструктура", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что лидерами по строительству недвижимости стали Новая Москва и юг столицы. Там с начала года возвели 852 и 614 тысяч "квадратов" недвижимости соответственно.
Всего в 2025 году запланировано ввести 11,9 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 5,2 миллиона придётся на жилье, добавляется в пресс-релизе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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