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Ефимов: три первые станции Бирюлевской линии метро создадут сеть пересадок - РИА Новости, 19.06.2025
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14:36 19.06.2025 (обновлено: 14:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/efimov-2023637074.html
Ефимов: три первые станции Бирюлевской линии метро создадут сеть пересадок
Ефимов: три первые станции Бирюлевской линии метро создадут сеть пересадок - РИА Новости, 19.06.2025
Ефимов: три первые станции Бирюлевской линии метро создадут сеть пересадок
Первые три строящиеся станции Бирюлевской линии московского метро позволят создать плотную сеть пересадок, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:36:00+03:00
2025-06-19T14:49:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Первые три строящиеся станции Бирюлевской линии московского метро позволят создать плотную сеть пересадок, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума."На Бирюлевской линии метро, где шестиметровый тоннелепроходческий щит уже начал проходку правого перегонного тоннеля, станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" станут пересадочными на Троицкий, Замоскворецкий радиусы и БКЛ. Это позволит интегрировать новую Бирюлевскую линию общей протяженностью свыше 22 километров с 10 станциями в транспортный каркас города", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Заммэра указал, что запуск линии значительно улучшит транспортную доступность Даниловского района, Нагатинского Затона, Печатников, Царицыно, Бирюлево Восточного и Бирюлево Западного.Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что первый тоннелепроходческий щит стартовал на Бирюлевской линии.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: три первые станции Бирюлевской линии метро создадут сеть пересадок

Ефимов: первые станции Бирюлевской линии обеспечат сеть пересадок метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Первые три строящиеся станции Бирюлевской линии московского метро позволят создать плотную сеть пересадок, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума.
"На Бирюлевской линии метро, где шестиметровый тоннелепроходческий щит уже начал проходку правого перегонного тоннеля, станции "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" станут пересадочными на Троицкий, Замоскворецкий радиусы и БКЛ. Это позволит интегрировать новую Бирюлевскую линию общей протяженностью свыше 22 километров с 10 станциями в транспортный каркас города", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Заммэра указал, что запуск линии значительно улучшит транспортную доступность Даниловского района, Нагатинского Затона, Печатников, Царицыно, Бирюлево Восточного и Бирюлево Западного.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что первый тоннелепроходческий щит стартовал на Бирюлевской линии.
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