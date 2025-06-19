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Журналист рассказал об интересе Запада к заявлениям Путина
Журналист рассказал об интересе Запада к заявлениям Путина - РИА Новости, 19.06.2025
Журналист рассказал об интересе Запада к заявлениям Путина
Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны западной аудитории, заявил РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:34:00+03:00
2025-06-19T03:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные в ходе беседы с представителями международных информагентств, интересны западной аудитории, заявил РИА Новости участник встречи, директор по международным связям EFE Хосе Мануэль Санс Минготе. "Да, безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, интересно ли западной аудитории следить за заявлениями президента России. "Я думаю, что такие встречи очень полезны и помогают понимать причины действий России и ее аргументы", - добавил он. Путин в ночь со среды на четверг провел встречу с представителями международных информагентств, в которой, в том числе, приняли участие журналисты из СМИ недружественных стран. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Журналист рассказал об интересе Запада к заявлениям Путина
Директор EFE Минготе: заявления Путина интересны западной аудитории