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Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами - РИА Новости, 19.06.2025
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10:23 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/dzhabary-2023811468.html
Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами
Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами - РИА Новости, 19.06.2025
Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами
Сенатор от Еврейского автономного округа Владимир Джабаров в интервью РИА Новости назвал слухами информацию о том, что он может быть избран в Совет Федерации от РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:23:00+03:00
2025-06-19T10:23:00+03:00
политика
республика коми
еврейский автономный округ
владимир джабаров
ростислав гольдштейн
ольга епифанова
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сенатор от Еврейского автономного округа Владимир Джабаров в интервью РИА Новости назвал слухами информацию о том, что он может быть избран в Совет Федерации от Республики Коми. Источники РБК сообщили ранее, что врио главы Коми Ростислав Гольдштейн решил сменить сенатора, представляющего в Совфеде исполнительную власть региона. По их словам, он намерен сделать своим представителем Владимира Джабарова, который сейчас является сенатором от ЕАО. Ранее Гольдштейн возглавлял округ. Сейчас пост сенатора от исполнительной власти Коми занимает Ольга Епифанова, ее делегировал в Совфед предыдущий глава республики Владимир Уйба в сентябре 2020 года. "Это слухи, я их не комментирую", - сказал Джабаров. Сенатор занимает пост первого зампреда международного комитета Совфеда. Срок окончания полномочий - сентябрь 2026 года.
https://ria.ru/20250616/senator-2023217474.html
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политика, республика коми, еврейский автономный округ, владимир джабаров, ростислав гольдштейн, ольга епифанова, совет федерации рф
Политика, Республика Коми, Еврейский автономный округ, Владимир Джабаров, Ростислав Гольдштейн, Ольга Епифанова, Совет Федерации РФ
Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами

Сенатор Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сенатор от Еврейского автономного округа Владимир Джабаров в интервью РИА Новости назвал слухами информацию о том, что он может быть избран в Совет Федерации от Республики Коми.
Источники РБК сообщили ранее, что врио главы Коми Ростислав Гольдштейн решил сменить сенатора, представляющего в Совфеде исполнительную власть региона. По их словам, он намерен сделать своим представителем Владимира Джабарова, который сейчас является сенатором от ЕАО. Ранее Гольдштейн возглавлял округ.
Сейчас пост сенатора от исполнительной власти Коми занимает Ольга Епифанова, ее делегировал в Совфед предыдущий глава республики Владимир Уйба в сентябре 2020 года.
"Это слухи, я их не комментирую", - сказал Джабаров.
Сенатор занимает пост первого зампреда международного комитета Совфеда. Срок окончания полномочий - сентябрь 2026 года.
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ПолитикаРеспублика КомиЕврейский автономный округВладимир ДжабаровРостислав ГольдштейнОльга ЕпифановаСовет Федерации РФ
 
 
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