https://ria.ru/20250619/dzhabary-2023811468.html

Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами

Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами - РИА Новости, 19.06.2025

Джабаров назвал сообщения об избрании в Совфед от Коми слухами

Сенатор от Еврейского автономного округа Владимир Джабаров в интервью РИА Новости назвал слухами информацию о том, что он может быть избран в Совет Федерации от РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:23:00+03:00

2025-06-19T10:23:00+03:00

2025-06-19T10:23:00+03:00

политика

республика коми

еврейский автономный округ

владимир джабаров

ростислав гольдштейн

ольга епифанова

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сенатор от Еврейского автономного округа Владимир Джабаров в интервью РИА Новости назвал слухами информацию о том, что он может быть избран в Совет Федерации от Республики Коми. Источники РБК сообщили ранее, что врио главы Коми Ростислав Гольдштейн решил сменить сенатора, представляющего в Совфеде исполнительную власть региона. По их словам, он намерен сделать своим представителем Владимира Джабарова, который сейчас является сенатором от ЕАО. Ранее Гольдштейн возглавлял округ. Сейчас пост сенатора от исполнительной власти Коми занимает Ольга Епифанова, ее делегировал в Совфед предыдущий глава республики Владимир Уйба в сентябре 2020 года. "Это слухи, я их не комментирую", - сказал Джабаров. Сенатор занимает пост первого зампреда международного комитета Совфеда. Срок окончания полномочий - сентябрь 2026 года.

https://ria.ru/20250616/senator-2023217474.html

республика коми

еврейский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, республика коми, еврейский автономный округ, владимир джабаров, ростислав гольдштейн, ольга епифанова, совет федерации рф