https://ria.ru/20250619/durov-2024018886.html

Дуров заговорил по-французски и предупредил об угрозе свободе слова в ЕС

Дуров заговорил по-французски и предупредил об угрозе свободе слова в ЕС - РИА Новости, 19.06.2025

Дуров заговорил по-французски и предупредил об угрозе свободе слова в ЕС

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем первом видеообращении на французском языке предупредил об угрозе свободе слова и частной жизни в Европе. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:43:00+03:00

2025-06-19T18:43:00+03:00

2025-06-19T18:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем первом видеообращении на французском языке предупредил об угрозе свободе слова и частной жизни в Европе. "Вот уже двенадцать лет Telegram защищает свободу слова и частную жизнь в мире и в автократических государствах. Сегодня эти самые свободы подвергаются атаке здесь в Европе", — говорит Дуров в ролике, опубликованном в соцсети X. По его словам, некоторые политики пытаются запретить шифрование и ограничить свободу слова. "Мы никогда не можем думать, что свободы гарантированы. Свободные страны могут опуститься до диктатур. Каждый день наши свободы подвергаются атаке", — добавил Дуров. Основатель мессенджера Telegram уточнил, что это его первая попытка записать видео на французском языке. В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал Дурова не для решения внутренних проблем страны, а чтобы управлять выборами в Румынии. Предприниматель был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Во Франции его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В августе его отпустили под залог, но запретили выезжать из страны. Газета Monde сообщила в четверг, что французские власти смягчили судебный контроль над основателем Telegram и разрешили покидать Францию с 10 июля на две недели для поездок в Дубай, где проживают его родственники и находятся офисы мессенджера.

https://ria.ru/20250619/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250618/durov-2023723093.html

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