Захваченные храмы становятся пристанищем разбойников, заявил депутат Рады
Дубинский: захваченные храмы УПЦ становятся пристанищем разбойников
© Фото : соцсетиСиловой захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
© Фото : соцсети
Силовой захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Украины проводят дехристианизацию страны, искусственно разделяя церковные общины и передавая захваченные храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и тем самым превращая святыни в "пристанища разбойников", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский проводит вполне реальную дехристианизацию, разделяя христиан на правильных (ПЦУ) и неправильных (УПЦ). При этом захватываются храмы "не правильных" христиан, которые или приходят в запустение, или же с ними происходит то, с чем боролся Христос... храмы превращаются в "пристанище разбойников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Депутат напомнил, что глава парламентского комитета Украины по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев ранее предлагал перепрофилировать существующие храмы УПЦ в "овощехранилища и казино".
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.