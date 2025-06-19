https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023793221.html

"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине

"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине - РИА Новости, 19.06.2025

"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине

Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы получить территории Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:06:00+03:00

2025-06-19T09:06:00+03:00

2025-06-19T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы получить территории Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Я рассматриваю лозунг НАТО "столько, сколько потребуется" как неполный, где скрыта самая важная часть. Война на Украине, по замыслу ее спонсоров, должна продолжаться ровно столько, сколько понадобится для полной потери самостоятельности и способности сохранять государственность", — говорится в публикации. Он добавил, что после этого часть территорий отойдет к России, а обескровленные области абсорбируют соседи, для которых Зеленский — пособник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что не секрет, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины.

https://ria.ru/20250619/neft-2023788129.html

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