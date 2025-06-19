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"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 19.06.2025 (обновлено: 16:48 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/dubinskiy-2023793221.html
"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине
"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине - РИА Новости, 19.06.2025
"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине
Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы получить территории Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:06:00+03:00
2025-06-19T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы получить территории Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Я рассматриваю лозунг НАТО "столько, сколько потребуется" как неполный, где скрыта самая важная часть. Война на Украине, по замыслу ее спонсоров, должна продолжаться ровно столько, сколько понадобится для полной потери самостоятельности и способности сохранять государственность", — говорится в публикации. Он добавил, что после этого часть территорий отойдет к России, а обескровленные области абсорбируют соседи, для которых Зеленский — пособник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что не секрет, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины.
https://ria.ru/20250619/neft-2023788129.html
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в мире, украина, киев, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, НАТО
"Самая важная часть". В Киеве раскрыли, что Запад подготовил Украине

Дубинский: НАТО после окончания конфликта заберет себе часть территорий Украины

© РИА НовостиКупол здания Верховной рады. Киев, Украина
Купол здания Верховной рады. Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости
Купол здания Верховной рады. Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс хочет продолжения конфликта, чтобы получить территории Украины, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Я рассматриваю лозунг НАТО "столько, сколько потребуется" как неполный, где скрыта самая важная часть. Война на Украине, по замыслу ее спонсоров, должна продолжаться ровно столько, сколько понадобится для полной потери самостоятельности и способности сохранять государственность", — говорится в публикации.
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Он добавил, что после этого часть территорий отойдет к России, а обескровленные области абсорбируют соседи, для которых Зеленский — пособник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что не секрет, что Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины.
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