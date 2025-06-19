Сальдо прокомментировал попытки ВСУ переправиться через Днепр
Сальдо: у попыток ВСУ переправиться через Днепр нет военной целесообразности
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У попыток ВСУ переправиться через Днепр нет военной целесообразности, расчет - на пропагандистский и информационный эффект, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
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"Противник для не военных задач, а больше для пропагандистских задач и для информационного так называемого эффекта постоянно пытается предпринять попытки переброски через Днепр", - сказал Сальдо на ПМЭФ.
По его словам, киевский режим потерял возможность выдавать подобные попытки даже с точки зрения информационной привлекательности, так как они пресекаются российскими войсками.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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