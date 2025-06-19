https://ria.ru/20250619/dialog-2023859177.html

Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств

Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств - РИА Новости, 19.06.2025

Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств

Прямой диалог президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - это самый надежный способ передать позицию России из... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:19:00+03:00

2025-06-19T12:19:00+03:00

2025-06-19T12:44:00+03:00

россия

пмэф-2025

дмитрий песков

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023737490_0:57:3208:1861_1920x0_80_0_0_c7508e0d64c818c71a53813c4b9690ef.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Прямой диалог президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - это самый надежный способ передать позицию России из первых уст, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ночь на четверг Путин провел встречу с главами международных информационных агентств на полях ПМЭФ."Прямой диалог с руководителями международных агентств, которые, собственно, являются законодателями всех информационных мод и потоков в разных регионах мира, - это самый надежный способ прямо непосредственно из первых уст передать нашу позицию, и это выходит на ленты. Искажения происходят неизбежно. Неизбежно потом это все окрашивается в, скажем так, в не совсем объективные тона. Но это происходит на последующих стадиях, когда эта информация уже перерабатывается аналитиками и так далее, скажем так, нашими недругами", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023653958.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023806880.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире