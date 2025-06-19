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Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:19 19.06.2025 (обновлено: 12:44 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/dialog-2023859177.html
Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств
Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств - РИА Новости, 19.06.2025
Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств
Прямой диалог президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - это самый надежный способ передать позицию России из... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:19:00+03:00
2025-06-19T12:44:00+03:00
россия
пмэф-2025
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Прямой диалог президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - это самый надежный способ передать позицию России из первых уст, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ночь на четверг Путин провел встречу с главами международных информационных агентств на полях ПМЭФ."Прямой диалог с руководителями международных агентств, которые, собственно, являются законодателями всех информационных мод и потоков в разных регионах мира, - это самый надежный способ прямо непосредственно из первых уст передать нашу позицию, и это выходит на ленты. Искажения происходят неизбежно. Неизбежно потом это все окрашивается в, скажем так, в не совсем объективные тона. Но это происходит на последующих стадиях, когда эта информация уже перерабатывается аналитиками и так далее, скажем так, нашими недругами", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023653958.html
https://ria.ru/20250619/putin-2023806880.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков оценил важность встречи Путина с руководителями иностранных агентств

Песков назвал встречу Путина с агентствами способом передать позицию РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Прямой диалог президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств - это самый надежный способ передать позицию России из первых уст, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ночь на четверг Путин провел встречу с главами международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
LIVE: Встреча Путина с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ОнлайнВстреча Путина с главами международных информагентств. Ключевые заявления
Вчера, 23:34
"Прямой диалог с руководителями международных агентств, которые, собственно, являются законодателями всех информационных мод и потоков в разных регионах мира, - это самый надежный способ прямо непосредственно из первых уст передать нашу позицию, и это выходит на ленты. Искажения происходят неизбежно. Неизбежно потом это все окрашивается в, скажем так, в не совсем объективные тона. Но это происходит на последующих стадиях, когда эта информация уже перерабатывается аналитиками и так далее, скажем так, нашими недругами", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков объяснил позднее время начала встречи Путина со СМИ
10:02
 
ПМЭФ-2025РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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