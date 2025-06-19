https://ria.ru/20250619/deputat-2023846915.html

В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину

В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину - РИА Новости, 19.06.2025

В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину

Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:44:00+03:00

2025-06-19T11:44:00+03:00

2025-06-19T11:44:00+03:00

в мире

украина

австрия

ирина геращенко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет возвращаться из-за границы. "(Депутат Рады) Ирина Геращенко предложила вызвать в Раду министра единства Чернышева, чтобы он разъяснил по закону "О множественном гражданстве" по нюансам, по тому, какая ситуация за рубежом, как это воспринимается... Потому что вопрос очень чувствительный. Поддержки в зале эта идея не нашла, но на самом деле это был просто замечательный троллинг, потому что министр единства что-то не хочет возвращаться из-за границы", - написала Федина в своем Telegram-канале. По ее словам, Чернышов не желает возвращаться на Украину из-за того, что его приближенным предъявили обвинения в коррупции. О ком именно идет речь, депутат не уточнила. Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышева. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышев на момент вручения подозрений оказался в командировке.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html

https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, австрия, ирина геращенко, верховная рада украины