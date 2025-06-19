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В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину - РИА Новости, 19.06.2025
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину
Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:44:00+03:00
2025-06-19T11:44:00+03:00
2025-06-19T11:44:00+03:00
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верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет возвращаться из-за границы. "(Депутат Рады) Ирина Геращенко предложила вызвать в Раду министра единства Чернышева, чтобы он разъяснил по закону "О множественном гражданстве" по нюансам, по тому, какая ситуация за рубежом, как это воспринимается... Потому что вопрос очень чувствительный. Поддержки в зале эта идея не нашла, но на самом деле это был просто замечательный троллинг, потому что министр единства что-то не хочет возвращаться из-за границы", - написала Федина в своем Telegram-канале. По ее словам, Чернышов не желает возвращаться на Украину из-за того, что его приближенным предъявили обвинения в коррупции. О ком именно идет речь, депутат не уточнила. Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышева. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышев на момент вручения подозрений оказался в командировке.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html
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в мире, украина, австрия, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Австрия, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину
Федина раскритиковала Чернышова за нежелание возвращаться на Украину