Рейтинг@Mail.ru
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/deputat-2023846915.html
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину - РИА Новости, 19.06.2025
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину
Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:44:00+03:00
2025-06-19T11:44:00+03:00
в мире
украина
австрия
ирина геращенко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет возвращаться из-за границы. "(Депутат Рады) Ирина Геращенко предложила вызвать в Раду министра единства Чернышева, чтобы он разъяснил по закону "О множественном гражданстве" по нюансам, по тому, какая ситуация за рубежом, как это воспринимается... Потому что вопрос очень чувствительный. Поддержки в зале эта идея не нашла, но на самом деле это был просто замечательный троллинг, потому что министр единства что-то не хочет возвращаться из-за границы", - написала Федина в своем Telegram-канале. По ее словам, Чернышов не желает возвращаться на Украину из-за того, что его приближенным предъявили обвинения в коррупции. О ком именно идет речь, депутат не уточнила. Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышева. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышев на момент вручения подозрений оказался в командировке.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022112906.html
https://ria.ru/20250605/putin-2021015695.html
украина
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австрия, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Австрия, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
В Раде раскритиковали вице-премьера за отказ вернуться на Украину

Федина раскритиковала Чернышова за нежелание возвращаться на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины София Федина раскритиковала вице-премьера, министра национального единства страны Алексея Чернышова, который якобы не хочет возвращаться из-за границы.
"(Депутат Рады) Ирина Геращенко предложила вызвать в Раду министра единства Чернышева, чтобы он разъяснил по закону "О множественном гражданстве" по нюансам, по тому, какая ситуация за рубежом, как это воспринимается... Потому что вопрос очень чувствительный. Поддержки в зале эта идея не нашла, но на самом деле это был просто замечательный троллинг, потому что министр единства что-то не хочет возвращаться из-за границы", - написала Федина в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Депутат Рады поставил Зеленского на место после слов о Путине
10 июня, 19:38
По ее словам, Чернышов не желает возвращаться на Украину из-за того, что его приближенным предъявили обвинения в коррупции. О ком именно идет речь, депутат не уточнила.
Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышева. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышев на момент вручения подозрений оказался в командировке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Депутат Рады неожиданно поддержал слова Путина о киевском режиме
5 июня, 08:40
 
В миреУкраинаАвстрияИрина ГеращенкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала