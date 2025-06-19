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Демешин назвал причины смены руководства в стройблоке Хабаровского края

Демешин назвал причины смены руководства в стройблоке Хабаровского края - РИА Новости, 19.06.2025

Демешин назвал причины смены руководства в стройблоке Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что послужило причиной смены руководства в строительном блоке региона. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:41:00+03:00

2025-06-19T05:41:00+03:00

2025-06-19T11:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что послужило причиной смены руководства в строительном блоке региона. Находясь в должности главы региона Демешин уже дважды сменил руководство в строительном блоке правительства Хабаровского края. "Нерешённые важнейшие вопросы отрасли касательно социальных строек, у нас очень много долгостроев, которые уже годами не сдаются. Несмотря на мои неоднократные указания, остались нерешёнными: дамба в Хабаровске, 4-й этап набережной, ремонт школы №38 и детского сада №134 в Комсомольске-на-Амуре, проваленная – по-другому не скажешь – программа строительства ФАПов. Остался нерешенным вопрос достройки проблемных объектов долевого строительства, в частности ЖК "Утёс", - рассказал Демешин. Кроме того, он отметил, что остались не решены вопросы со сносом сгоревшего осенью 2024 года здания краевого музыкального театра, с ремонтом стрелкового тира в Хабаровске. "Я принял решение о назначении новых руководителей в строительном блоке правительства Хабаровского края. Исполняющим обязанности профильного заместителя председателя правительства региона будет Алексей Колеватых, ранее работавший министром строительства Сахалинской области. Министром строительства - пока тоже в статусе и. о. - назначен Александр Мелихов, имеющий большой опыт на руководящих должностях в правительстве Оренбургской области и в коммерческом секторе, связанном со строительством", - разъяснил глава региона. В начале ноября 2024 года глава региона сообщал, что Виктор Витиник был назначен новым заместителем председателя правительства, курирующим вопросы строительства, исполнять обязанности министра строительства стала Анастасия Зотеева. В мае они были уволены в связи с несоответствием занимаемой должности и нарушением условий контракта. "В правительстве должны и будут работать профессионалы, для которых успех дела – в созидании, в реализации наглядного улучшения дел в регионе", - заключил Демешин. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером фору