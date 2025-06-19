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Дания во время председательства в Совете ЕС продолжит поддержку Украины - РИА Новости, 19.06.2025
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16:43 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/danija-2023968109.html
Дания во время председательства в Совете ЕС продолжит поддержку Украины
Дания во время председательства в Совете ЕС продолжит поддержку Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Дания во время председательства в Совете ЕС продолжит поддержку Украины
Дания во время своего полугодового председательства в Совете Евросоюза с 1 июля 2025 года будет отдавать приоритет наращиванию обороны блока, поддержке Киева и... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:43:00+03:00
2025-06-19T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дания во время своего полугодового председательства в Совете Евросоюза с 1 июля 2025 года будет отдавать приоритет наращиванию обороны блока, поддержке Киева и переговорам о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдавией и рядом балканских стран, заявила датский министр по вопросам Европы Марие Бьерре. Согласно сайту, посвященному председательству Дании, Копенгаген берет на себя эту обязанность в восьмой раз. Датское председательство продлится с 1 июля по 31 декабря 2025 года. В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Датские министры будут председательствовать на заседаниях профильных Советов ЕС на министерском уровне, содействовать достижению компромиссов, принятию общеевропейских решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом. "У нас есть два главных... приоритета. Прежде всего, это защищенная Европа. Наша цель состоит в том, чтобы ЕС был в состоянии защищать себя самостоятельно не позднее 2030 года... Мы усилим сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и будем продолжать поддерживать Украину. Безопасность также включает в себя расширение (ЕС - ред.) благодаря новым странам-членам... Поэтому мы будем отдавать приоритет прогрессу в переговорах, в особенности с Украиной... но мы также будет отдавать приоритет переговорам с Молдовой и другими странами-кандидатами из западных Балкан", - заявила Бьерре на пресс-конференции. По словам министра, ЕС во время председательства Дании будет продолжать оказывать давление на Россию. Она также отметила, что блок будет уделять внимание миграции и законодательству в области возвращения мигрантов на родину. Как заявила Бьерре, вторым приоритетом станет "конкурентоспособная и зеленая Европа". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в интеграционное объединение. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250612/es-2022560790.html
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в мире, украина, россия, киев, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, европарламент, дания
В мире, Украина, Россия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Европарламент, Дания
Дания во время председательства в Совете ЕС продолжит поддержку Украины

Бьерре: Дания во время председательства в Совете ЕС уделит приоритет Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дания во время своего полугодового председательства в Совете Евросоюза с 1 июля 2025 года будет отдавать приоритет наращиванию обороны блока, поддержке Киева и переговорам о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдавией и рядом балканских стран, заявила датский министр по вопросам Европы Марие Бьерре.
Согласно сайту, посвященному председательству Дании, Копенгаген берет на себя эту обязанность в восьмой раз. Датское председательство продлится с 1 июля по 31 декабря 2025 года. В задачи страны-председателя Совета ЕС входит организация его работы, формирование повестки и графика. Датские министры будут председательствовать на заседаниях профильных Советов ЕС на министерском уровне, содействовать достижению компромиссов, принятию общеевропейских решений, утверждению законодательных инициатив как внутри Совета, так и в сотрудничестве с другими институтами Евросоюза - Европейской комиссией и Европарламентом.
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"У нас есть два главных... приоритета. Прежде всего, это защищенная Европа. Наша цель состоит в том, чтобы ЕС был в состоянии защищать себя самостоятельно не позднее 2030 года... Мы усилим сотрудничество с украинской оборонной промышленностью и будем продолжать поддерживать Украину. Безопасность также включает в себя расширение (ЕС - ред.) благодаря новым странам-членам... Поэтому мы будем отдавать приоритет прогрессу в переговорах, в особенности с Украиной... но мы также будет отдавать приоритет переговорам с Молдовой и другими странами-кандидатами из западных Балкан", - заявила Бьерре на пресс-конференции.
По словам министра, ЕС во время председательства Дании будет продолжать оказывать давление на Россию. Она также отметила, что блок будет уделять внимание миграции и законодательству в области возвращения мигрантов на родину. Как заявила Бьерре, вторым приоритетом станет "конкурентоспособная и зеленая Европа".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Также Орбан заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также Евросоюзом и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в интеграционное объединение.
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FT: в ЕС готовятся к худшему в переговорах с Трампом по Украине
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Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Европейский союз. Эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с Евросоюзом переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в интеграционное объединение вступила Хорватия: это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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