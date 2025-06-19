Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии
Дагделен раскритиковала заявление фон дер Ляйен о санкциях против России
© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.
"Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли", — говорится в публикации.
"Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли", — говорится в публикации.
Дагделен добавила, что несмотря на это, глава Еврокомиссии хочет еще больше навредить ЕС путем введения штрафных пошлин на удобрения.
Урсула фон дер Ляйен перед саммитом G7 выступила с призывом ужесточить санкции против Москвы.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Урсула фон дер Ляйен перед саммитом G7 выступила с призывом ужесточить санкции против Москвы.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.