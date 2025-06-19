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Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии - РИА Новости, 19.06.2025
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09:30 19.06.2025 (обновлено: 09:31 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/dagdelen-2023800944.html
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии - РИА Новости, 19.06.2025
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии
Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X заявление главы Еврокомиссии... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:30:00+03:00
2025-06-19T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России. "Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли", — говорится в публикации. Дагделен добавила, что несмотря на это, глава Еврокомиссии хочет еще больше навредить ЕС путем введения штрафных пошлин на удобрения. Урсула фон дер Ляйен перед саммитом G7 выступила с призывом ужесточить санкции против Москвы. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, россия, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Новое заявление фон дер Ляйен о России вызвало недоумение в Германии

Дагделен раскритиковала заявление фон дер Ляйен о санкциях против России

© AP Photo / Antonin UtzУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Antonin Utz
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о России.

"Фон дер Ляйен хочет еще более жестких санкций в отношении России, в то время как цены на продовольствие в прошлом году уже сильно выросли", — говорится в публикации.
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Дагделен добавила, что несмотря на это, глава Еврокомиссии хочет еще больше навредить ЕС путем введения штрафных пошлин на удобрения.

Урсула фон дер Ляйен перед саммитом G7 выступила с призывом ужесточить санкции против Москвы.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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