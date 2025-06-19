https://ria.ru/20250619/chinovniki-2023870753.html
Симоньян пошутила о работе чиновников
Симоньян пошутила о работе чиновников - РИА Новости, 19.06.2025
Симоньян пошутила о работе чиновников
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пошутила о работе чиновников, отметив, что "было бы здорово",... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:50:00+03:00
2025-06-19T12:50:00+03:00
2025-06-19T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пошутила о работе чиновников, отметив, что "было бы здорово", если бы некоторых из них заменил искусственный интеллект. "Мне кажется, что если бы часть чиновников полностью заменили искусственным интеллектом, было бы совсем здорово. Я очень рада, Андрей Александрович (Травников, губернатор Новосибирской области. — Прим. ред.), что вы к ним не относитесь, судя по тому, с каким пониманием вы относитесь к проблемам простых людей", — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Симоньян выступает модератором сессии форума, организованной Счетной палатой "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития". Во время сессии губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о введении искусственного интеллекта в работу чиновников в регионе. По его словам, ИИ анализирует ответы представителей власти на обращения россиян, выявляет и исправляет ошибки либо упрощает текст письма, удаляя канцеляризмы. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шутка Симоньян о работе чиновников
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пошутила о работе чиновников, отметив, что "было бы здорово", если бы некоторых заменил искусственный интеллект.
2025-06-19T12:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, россия, новосибирская область, маргарита симоньян, андрей травников
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Новосибирская область, Маргарита Симоньян, Андрей Травников
Симоньян пошутила о работе чиновников
Симоньян: было бы здорово, если бы некоторых чиновников заменил ИИ