https://ria.ru/20250619/busher-2023856130.html
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"
Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:08:00+03:00
пмэф-2025
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ. "Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"
Лихачев: удар по иранской АЭС "Бушер" будет за гранью, где абсолютное зло