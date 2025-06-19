https://ria.ru/20250619/busher-2023856130.html

Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"

Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025

Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"

Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:08:00+03:00

2025-06-19T12:08:00+03:00

2025-06-19T12:08:00+03:00

пмэф-2025

алексей лихачев

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ. "Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте