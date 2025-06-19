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Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:08 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/busher-2023856130.html
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер" - РИА Новости, 19.06.2025
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"
Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:08:00+03:00
пмэф-2025
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ. "Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лихачев рассказал, чем может стать удар по иранской АЭС "Бушер"

Лихачев: удар по иранской АЭС "Бушер" будет за гранью, где абсолютное зло

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" был бы за гранью добра и зла, заявил глава "Росатома" Алексей Лихаче на полях ПМЭФ.
"Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране
10:42
 
ПМЭФ-2025Алексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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