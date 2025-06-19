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В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:42 19.06.2025 (обновлено: 11:52 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/busher-2023818224.html
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране
Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:42:00+03:00
2025-06-19T11:52:00+03:00
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бушерская аэс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном, мы сохраняем очень ровные доверительные отношения с Израилем. Только вчера (президент РФ Владимир) Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут под опасностью, под угрозой ударов", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, израиль, иран, россия, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Россия, Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, ПМЭФ-2025
В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране

Песков: Израиль пообещал не ставить под удар российских специалистов в Бушере

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном, мы сохраняем очень ровные доверительные отношения с Израилем. Только вчера (президент РФ Владимир) Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут под опасностью, под угрозой ударов", - сказал Песков.
Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Новые цели": ответ Ирана вынудил Израиль сменить приоритеты
17 июня, 08:00
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2025В миреИзраильИранРоссияБушерская АЭСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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