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В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране

В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле рассказали об обещании Израиля насчет АЭС "Бушер" в Иране

Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:42:00+03:00

2025-06-19T10:42:00+03:00

2025-06-19T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Израиль пообещал России, что российские специалисты в Бушере не будут под угрозой удара, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном, мы сохраняем очень ровные доверительные отношения с Израилем. Только вчера (президент РФ Владимир) Путин упоминал о том, что с Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут под опасностью, под угрозой ударов", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, россия, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте