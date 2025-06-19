https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии - РИА Новости, 19.06.2025
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии
Туристический курорт категории "5 звёзд" с термальным комплексом и детским аквапарком запустит компания "Иксен Моторс Рус" в Удмуртии, соглашение об этом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:34:00+03:00
2025-06-19T13:34:00+03:00
2025-06-19T13:34:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 19 июн - РИА Новости. Туристический курорт категории "5 звёзд" с термальным комплексом и детским аквапарком запустит компания "Иксен Моторс Рус" в Удмуртии, соглашение об этом подписали на ПМЭФ, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Туристический комплекс - курорт "Чебер" появится в республике. Этот инвестпроект запустит компания "Иксен Моторс Рус". В санатории кроме оздоровительных процедур откроются термальный комплекс и детский аквапарк. Комплекс будет в национальном стиле с рестораном удмуртской кухни и интерактивным музеем",- написал Бречалов в своём Telegram-канале. В пресс-службе руководителя республики сообщили, что на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством Удмуртской Республики и компанией "Иксен Моторс Рус" состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию в Ижевске курорта "Чебер", на котором лучшие мировые практики по санаторно-курортному отдыху будут дополнены обращением к удмуртской культуре. "Современная туристическая инфраструктура – обязательное условие для повышения конкурентоспособности Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в Удмуртию гостей из других регионов. Новые объекты – это и качество отдыха для самих жителей республики. Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат - рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма", – сказал Бречалов. Компания "Иксен Моторс Рус" начала работу над созданием в Ижевске курорта "Чебер" категории "5 звезд". На туристическом объекте планируют развивать интерес к национальной культуре: связь с традицией выражена и в названии (с удмуртского "чебер" переводится как "красиво", "красивый"), и в оформлении территории, и в формах отдыха. Курорт будет включать в себя гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни (в меню планируются перепечи, табани, пельмени, кӧжыпог – гороховые шарики), магазин-музей удмуртской культуры, семейный клуб с национальными праздниками и шоу-программами. Традиционные орнаменты будут включены в наружную отделку и интерьеры комплекса. В травяной сауне будут использоваться ароматные лекарственные удмуртские травы. Курорт будет украшен арт-объектами в виде персонажей удмуртских сказок, мифов и легенд, рассказали в пресс-службе. "В развлекательных парках мира есть герои, привлекающие аудиторию. Например, в Сочи Парке это герои из советских мультфильмов – кот Матроскин, крокодил Гена. На курорте "Чебер" таким героем станет бельчонок Чеба. Он будет встречать гостей в холле, участвовать в детских мастер-классах и дискотеках, в шоу-программах. С выбором персонажа нам помогли этнографы: белка – герой удмуртских мифов и сказок", – приводятся слова руководителя проекта "Чебер" Бориса Гольцова. В пресс-службе сообщили, что в настоящий момент объект находится на стадии проектирования. Объем инвестиций в создание курорта "Чебер" составит 2 миллиарда рублей. "Современный курорт с этнической атмосферой станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей региона, его появление станет очередным этапом развития гостиничной инфраструктуры Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по указу президента России", - следует из релиза. По данным правительства региона, в 2024 году турбизнес Удмуртии оказал услуги на 5,7 миллиарда рублей – на 21% больше, чем в 2023 году. Объем налоговых отчислений в бюджет республики вырос на 26%: с 1,9 миллиарда рублей в 2023 году до 2,4 миллиарда рублей в 2024 году.
https://ria.ru/20250619/brechalov-2023860673.html
https://ria.ru/20250618/brechalov-2023708876.html
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александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
УФА, 19 июн - РИА Новости. Туристический курорт категории "5 звёзд" с термальным комплексом и детским аквапарком запустит компания "Иксен Моторс Рус" в Удмуртии, соглашение об этом подписали на ПМЭФ, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Туристический комплекс - курорт "Чебер" появится в республике. Этот инвестпроект запустит компания "Иксен Моторс Рус". В санатории кроме оздоровительных процедур откроются термальный комплекс и детский аквапарк. Комплекс будет в национальном стиле с рестораном удмуртской кухни и интерактивным музеем",- написал Бречалов в своём Telegram-канале.
В пресс-службе руководителя республики сообщили, что на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством Удмуртской Республики и компанией "Иксен Моторс Рус" состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию в Ижевске курорта "Чебер", на котором лучшие мировые практики по санаторно-курортному отдыху будут дополнены обращением к удмуртской культуре.
"Современная туристическая инфраструктура – обязательное условие для повышения конкурентоспособности Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в Удмуртию гостей из других регионов. Новые объекты – это и качество отдыха для самих жителей республики. Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат - рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма", – сказал Бречалов.
Компания "Иксен Моторс Рус" начала работу над созданием в Ижевске курорта "Чебер" категории "5 звезд". На туристическом объекте планируют развивать интерес к национальной культуре: связь с традицией выражена и в названии (с удмуртского "чебер" переводится как "красиво", "красивый"), и в оформлении территории, и в формах отдыха. Курорт будет включать в себя гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни (в меню планируются перепечи, табани, пельмени, кӧжыпог – гороховые шарики), магазин-музей удмуртской культуры, семейный клуб с национальными праздниками и шоу-программами. Традиционные орнаменты будут включены в наружную отделку и интерьеры комплекса. В травяной сауне будут использоваться ароматные лекарственные удмуртские травы. Курорт будет украшен арт-объектами в виде персонажей удмуртских сказок, мифов и легенд, рассказали в пресс-службе.
"В развлекательных парках мира есть герои, привлекающие аудиторию. Например, в Сочи Парке это герои из советских мультфильмов – кот Матроскин, крокодил Гена. На курорте "Чебер" таким героем станет бельчонок Чеба. Он будет встречать гостей в холле, участвовать в детских мастер-классах и дискотеках, в шоу-программах. С выбором персонажа нам помогли этнографы: белка – герой удмуртских мифов и сказок", – приводятся слова руководителя проекта "Чебер" Бориса Гольцова.
В пресс-службе сообщили, что в настоящий момент объект находится на стадии проектирования. Объем инвестиций в создание курорта "Чебер" составит 2 миллиарда рублей.
"Современный курорт с этнической атмосферой станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей региона, его появление станет очередным этапом развития гостиничной инфраструктуры Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по указу президента России", - следует из релиза.
По данным правительства региона, в 2024 году турбизнес Удмуртии оказал услуги на 5,7 миллиарда рублей – на 21% больше, чем в 2023 году. Объем налоговых отчислений в бюджет республики вырос на 26%: с 1,9 миллиарда рублей в 2023 году до 2,4 миллиарда рублей в 2024 году.