Рейтинг@Mail.ru
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
13:34 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии - РИА Новости, 19.06.2025
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии
Туристический курорт категории "5 звёзд" с термальным комплексом и детским аквапарком запустит компания "Иксен Моторс Рус" в Удмуртии, соглашение об этом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:34:00+03:00
2025-06-19T13:34:00+03:00
удмуртская республика
александр бречалов
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1920x0_80_0_0_ab2cc04a2ac21c41cdc14a293970156c.jpg
УФА, 19 июн - РИА Новости. Туристический курорт категории "5 звёзд" с термальным комплексом и детским аквапарком запустит компания "Иксен Моторс Рус" в Удмуртии, соглашение об этом подписали на ПМЭФ, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Туристический комплекс - курорт "Чебер" появится в республике. Этот инвестпроект запустит компания "Иксен Моторс Рус". В санатории кроме оздоровительных процедур откроются термальный комплекс и детский аквапарк. Комплекс будет в национальном стиле с рестораном удмуртской кухни и интерактивным музеем",- написал Бречалов в своём Telegram-канале. В пресс-службе руководителя республики сообщили, что на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством Удмуртской Республики и компанией "Иксен Моторс Рус" состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию в Ижевске курорта "Чебер", на котором лучшие мировые практики по санаторно-курортному отдыху будут дополнены обращением к удмуртской культуре. "Современная туристическая инфраструктура – обязательное условие для повышения конкурентоспособности Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в Удмуртию гостей из других регионов. Новые объекты – это и качество отдыха для самих жителей республики. Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат - рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма", – сказал Бречалов. Компания "Иксен Моторс Рус" начала работу над созданием в Ижевске курорта "Чебер" категории "5 звезд". На туристическом объекте планируют развивать интерес к национальной культуре: связь с традицией выражена и в названии (с удмуртского "чебер" переводится как "красиво", "красивый"), и в оформлении территории, и в формах отдыха. Курорт будет включать в себя гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни (в меню планируются перепечи, табани, пельмени, кӧжыпог – гороховые шарики), магазин-музей удмуртской культуры, семейный клуб с национальными праздниками и шоу-программами. Традиционные орнаменты будут включены в наружную отделку и интерьеры комплекса. В травяной сауне будут использоваться ароматные лекарственные удмуртские травы. Курорт будет украшен арт-объектами в виде персонажей удмуртских сказок, мифов и легенд, рассказали в пресс-службе. "В развлекательных парках мира есть герои, привлекающие аудиторию. Например, в Сочи Парке это герои из советских мультфильмов – кот Матроскин, крокодил Гена. На курорте "Чебер" таким героем станет бельчонок Чеба. Он будет встречать гостей в холле, участвовать в детских мастер-классах и дискотеках, в шоу-программах. С выбором персонажа нам помогли этнографы: белка – герой удмуртских мифов и сказок", – приводятся слова руководителя проекта "Чебер" Бориса Гольцова. В пресс-службе сообщили, что в настоящий момент объект находится на стадии проектирования. Объем инвестиций в создание курорта "Чебер" составит 2 миллиарда рублей. "Современный курорт с этнической атмосферой станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей региона, его появление станет очередным этапом развития гостиничной инфраструктуры Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по указу президента России", - следует из релиза. По данным правительства региона, в 2024 году турбизнес Удмуртии оказал услуги на 5,7 миллиарда рублей – на 21% больше, чем в 2023 году. Объем налоговых отчислений в бюджет республики вырос на 26%: с 1,9 миллиарда рублей в 2023 году до 2,4 миллиарда рублей в 2024 году.
https://ria.ru/20250619/brechalov-2023860673.html
https://ria.ru/20250618/brechalov-2023708876.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_fbf1125ceb8a5036a4551fbdf1f266b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бречалов, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии

Губернатор Бречалов: курорт категории "5 звезд" появится в Удмуртии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 19 июн - РИА Новости. Туристический курорт категории "5 звёзд" с термальным комплексом и детским аквапарком запустит компания "Иксен Моторс Рус" в Удмуртии, соглашение об этом подписали на ПМЭФ, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Туристический комплекс - курорт "Чебер" появится в республике. Этот инвестпроект запустит компания "Иксен Моторс Рус". В санатории кроме оздоровительных процедур откроются термальный комплекс и детский аквапарк. Комплекс будет в национальном стиле с рестораном удмуртской кухни и интерактивным музеем",- написал Бречалов в своём Telegram-канале.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Инвесторы из Китая построят в Удмуртии завод по обработке рулонной стали
12:22
В пресс-службе руководителя республики сообщили, что на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством Удмуртской Республики и компанией "Иксен Моторс Рус" состоялось подписание соглашения о намерениях по созданию в Ижевске курорта "Чебер", на котором лучшие мировые практики по санаторно-курортному отдыху будут дополнены обращением к удмуртской культуре.
"Современная туристическая инфраструктура – обязательное условие для повышения конкурентоспособности Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в Удмуртию гостей из других регионов. Новые объекты – это и качество отдыха для самих жителей республики. Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат - рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма", – сказал Бречалов.
Компания "Иксен Моторс Рус" начала работу над созданием в Ижевске курорта "Чебер" категории "5 звезд". На туристическом объекте планируют развивать интерес к национальной культуре: связь с традицией выражена и в названии (с удмуртского "чебер" переводится как "красиво", "красивый"), и в оформлении территории, и в формах отдыха. Курорт будет включать в себя гостиницу, термальный комплекс, санаторий, детский аквапарк, ресторан удмуртской кухни (в меню планируются перепечи, табани, пельмени, кӧжыпог – гороховые шарики), магазин-музей удмуртской культуры, семейный клуб с национальными праздниками и шоу-программами. Традиционные орнаменты будут включены в наружную отделку и интерьеры комплекса. В травяной сауне будут использоваться ароматные лекарственные удмуртские травы. Курорт будет украшен арт-объектами в виде персонажей удмуртских сказок, мифов и легенд, рассказали в пресс-службе.
"В развлекательных парках мира есть герои, привлекающие аудиторию. Например, в Сочи Парке это герои из советских мультфильмов – кот Матроскин, крокодил Гена. На курорте "Чебер" таким героем станет бельчонок Чеба. Он будет встречать гостей в холле, участвовать в детских мастер-классах и дискотеках, в шоу-программах. С выбором персонажа нам помогли этнографы: белка – герой удмуртских мифов и сказок", – приводятся слова руководителя проекта "Чебер" Бориса Гольцова.
В пресс-службе сообщили, что в настоящий момент объект находится на стадии проектирования. Объем инвестиций в создание курорта "Чебер" составит 2 миллиарда рублей.
"Современный курорт с этнической атмосферой станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей региона, его появление станет очередным этапом развития гостиничной инфраструктуры Удмуртии в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", который реализуется по указу президента России", - следует из релиза.
По данным правительства региона, в 2024 году турбизнес Удмуртии оказал услуги на 5,7 миллиарда рублей – на 21% больше, чем в 2023 году. Объем налоговых отчислений в бюджет республики вырос на 26%: с 1,9 миллиарда рублей в 2023 году до 2,4 миллиарда рублей в 2024 году.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Бречалов: соглашение о логистическом парке в Удмуртии заключили на ПМЭФ
Вчера, 21:53
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала