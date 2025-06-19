https://ria.ru/20250619/brechalov-2023860673.html

Инвесторы из Китая построят в Удмуртии завод по обработке рулонной стали

Инвесторы из Китая построят в Удмуртии завод по обработке рулонной стали - РИА Новости, 19.06.2025

Инвесторы из Китая построят в Удмуртии завод по обработке рулонной стали

Глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Петербургского международного экономического форума подписал с китайскими инвесторами соглашение о строительстве... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

2025-06-19T12:22:00+03:00

удмуртская республика

китай

россия

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 19 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Петербургского международного экономического форума подписал с китайскими инвесторами соглашение о строительстве завода по обработке рулонной стали, сообщает пресс-служба руководителя региона. "На Петербургском международном экономическом форуме глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и учредитель Объединенной компании "РусТехнологии Ижевск" Ма Дэмин подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории республики. Речь идет о строительстве комбината по обработке рулонной стали полного цикла. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей",- говорится в сообщении. Вся территория нового предприятия займет 32 гектара в промышленной зоне Завьяловского района вдали от жилых домов. Все производственные процессы будут соответствовать строгим экологическим нормам. Комбинат будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием из Китая — одного из ключевых стратегических партнеров России, добавили в пресс-службе. Власти Удмуртии отметили, что соглашение подчеркивает укрепление инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, что соответствует совместному заявлению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанному 8 мая 2025 года в Кремле. В документе отмечено углубление связей в сфере инвестиций, повышение уровня взаимодействия, поощрение и взаимная защита инвестиций и формирование справедливой, прозрачной и предсказуемой деловой среды между странами. "Это соглашение показывает не только открытость Удмуртии для зарубежных инвесторов, но и готовность к новым промышленным инициативам. Наши компетенции в области металлургии позволят успешно реализовать проект. Это принесет значительные налоговые поступления в бюджет региона и обеспечит работников полным социальным пакетом. Поэтому мы поддержали проект, предоставили компании земельный участок и сейчас работаем над созданием необходимой инфраструктуры", — приводятся слова Бречалова. "РусТехнологии" специализируются на производстве рулонной стали высокого качества. Сейчас у компании уже имеется действующий завод в Муроме, следует из релиза. "Наш новый проект в Ижевске позволит значительно расширить производственные мощности и оптимизировать логистику. Это будет первый и единственный производитель такой продукции полного цикла в регионе. Новый комбинат обеспечит высококачественным листовым металлом промышленные предприятия не только Удмуртии, но и соседних регионов. Рулонная сталь широко используется для производства металлопрофилей, корпусов для бытовой техники, металлических сэндвич-панелей и фасадов. Словом, везде, где требуется листовой прокат", - цитирует пресс-служба слова учредителя компании Ма Дэмин. В пресс-службе рассказали, что на комбинате предполагается производство полного цикла. В помещении площадью более чем 50 тысяч квадратных метров установят линию травления для химической обработки поверхности металла, стан холодного проката для уменьшения толщины металлических листов или полос, линию горячего цинкования, которая обеспечит защиту стали от коррозии, линию полимерной покраски. Реализация этого масштабного проекта позволит создать около 500 новых рабочих мест с полным социальным пакетом, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250618/brechalov-2023708876.html

https://ria.ru/20250617/pmef-2023421031.html

китай

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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китай, россия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов