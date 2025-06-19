https://ria.ru/20250619/bouz-2023946688.html
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 19.06.2025
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе
Санкции западных стран закалили российскую экономику и привели к глобальному переходу в ее развитии, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х после посещения... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:51:00+03:00
2025-06-19T15:51:00+03:00
2025-06-19T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Санкции западных стран закалили российскую экономику и привели к глобальному переходу в ее развитии, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х после посещения Петербургского международного экономического форума."Когда Запад бросил Россию, план состоял в том, чтобы нанести ей экономический ущерб, а затем вмешаться после смены власти и разорвать остатки этой богатой ресурсами страны. Вместо этого они привили Россию от зависимости и влияния Запада, создав здесь кардинальные экономические перемены", — отметил он.К своей публикации Боуз прикрепил видео с площадки проведения ПМЭФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250619/putin-2023911033.html
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россия, европа, в мире, пмэф
Россия, Европа, В мире, ПМЭФ
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе
Боуз: санкции Запада способствовали масштабному развитию экономики России