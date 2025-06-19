Рейтинг@Mail.ru
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/bouz-2023946688.html
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе - РИА Новости, 19.06.2025
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе
Санкции западных стран закалили российскую экономику и привели к глобальному переходу в ее развитии, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х после посещения... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:51:00+03:00
2025-06-19T15:51:00+03:00
россия
европа
в мире
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023933932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bb662edf77c21ceffb640e70eb2d2f8.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Санкции западных стран закалили российскую экономику и привели к глобальному переходу в ее развитии, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х после посещения Петербургского международного экономического форума."Когда Запад бросил Россию, план состоял в том, чтобы нанести ей экономический ущерб, а затем вмешаться после смены власти и разорвать остатки этой богатой ресурсами страны. Вместо этого они привили Россию от зависимости и влияния Запада, создав здесь кардинальные экономические перемены", — отметил он.К своей публикации Боуз прикрепил видео с площадки проведения ПМЭФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250619/putin-2023911033.html
https://ria.ru/20250610/sanktsii-2022136941.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023933932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a694954498b6b1ee1cfb5de0f6fb4f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, в мире, пмэф
Россия, Европа, В мире, ПМЭФ
Журналист посетил ПМЭФ и сделал неожиданное заявление о Западе

Боуз: санкции Запада способствовали масштабному развитию экономики России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Работа форума
ПМЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2025. Работа форума
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Санкции западных стран закалили российскую экономику и привели к глобальному переходу в ее развитии, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х после посещения Петербургского международного экономического форума.
"Когда Запад бросил Россию, план состоял в том, чтобы нанести ей экономический ущерб, а затем вмешаться после смены власти и разорвать остатки этой богатой ресурсами страны. Вместо этого они привили Россию от зависимости и влияния Запада, создав здесь кардинальные экономические перемены", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин назвал ПМЭФ хорошей площадкой для политиков и предпринимателей
14:27
К своей публикации Боуз прикрепил видео с площадки проведения ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Бьемся головой": на Западе высмеяли новые санкции ЕС против России
10 июня, 22:57
 
РоссияЕвропаВ миреПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала