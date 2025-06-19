Слова Каллас о русском языке удивили журналиста
Журналист Боуз раскритиковал заявление Каллас о русском языке
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о русском языке.
"Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", — говорится в публикации.
"Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", — говорится в публикации.
Накануне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поддержки Украины.
В начале июня генсек НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
В начале июня генсек НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.