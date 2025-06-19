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Слова Каллас о русском языке удивили журналиста - РИА Новости, 19.06.2025
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12:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/bouz-2023875312.html
Слова Каллас о русском языке удивили журналиста
Слова Каллас о русском языке удивили журналиста - РИА Новости, 19.06.2025
Слова Каллас о русском языке удивили журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о русском языке. "Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", —... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:59:00+03:00
2025-06-19T12:59:00+03:00
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украина
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кайя каллас
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о русском языке. "Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", — говорится в публикации. Накануне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поддержки Украины. В начале июня генсек НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
https://ria.ru/20250619/dagdelen-2023800944.html
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в мире, украина, россия, кайя каллас, евросоюз, марк рютте
В мире, Украина, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, Марк Рютте
Слова Каллас о русском языке удивили журналиста

Журналист Боуз раскритиковал заявление Каллас о русском языке

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о русском языке.

"Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", — говорится в публикации.
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Накануне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поддержки Украины.

В начале июня генсек НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
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В миреУкраинаРоссияКайя КалласЕвросоюзМарк Рютте
 
 
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