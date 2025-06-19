https://ria.ru/20250619/bouz-2023875312.html

Слова Каллас о русском языке удивили журналиста

Слова Каллас о русском языке удивили журналиста - РИА Новости, 19.06.2025

Слова Каллас о русском языке удивили журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о русском языке. "Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", —... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:59:00+03:00

2025-06-19T12:59:00+03:00

2025-06-19T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о русском языке. "Говорит полоумная, бегло говорящая по-русски", — говорится в публикации. Накануне Каллас пригрозила, что европейцам придется учить русский язык в случае прекращения поддержки Украины. В начале июня генсек НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.

https://ria.ru/20250619/dagdelen-2023800944.html

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в мире, украина, россия, кайя каллас, евросоюз, марк рютте