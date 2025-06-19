Рейтинг@Mail.ru
Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/bluesky-2024032172.html
Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации
Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации - РИА Новости, 19.06.2025
Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации
Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после регистрации, сообщило в четверг издание Hill, уточнив, что... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:29:00+03:00
2025-06-19T19:29:00+03:00
в мире
сша
теннесси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019186841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f5c0d54ea4e81277526e923a58e9caa.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после регистрации, сообщило в четверг издание Hill, уточнив, что впоследствии его аккаунт был восстановлен. Свое первое сообщение Вэнс опубликовал в среду вечером. Он поприветствовал пользователей и отметил, что рад присоединиться к платформе, "где ведутся здравые политические обсуждения". К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, поддержавшего запрет на гормональную терапию и блокаторы полового созревания для трансгендерных несовершеннолетних в Теннесси. Позже Вэнс опубликовал еще два поста, пригласив других участников к обсуждению позиции судьи. После этого пользователи соцсети X обратили внимание, что его страница в Bluesky оказалась недоступна, предположив, что по неизвестной причине ее временно заблокировали. В ответ в Bluesky пояснили изданию, что аккаунт Вэнса был заблокирован автоматически - система по ошибке приняла его за поддельный профиль, выдающий себя за известного человека. Уже утром в четверг страницу вице-президента США вновь восстановили.
https://ria.ru/20250617/iran-2023412561.html
https://ria.ru/20250608/tramp-2021588786.html
сша
теннесси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019186841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c18f0fdae35ee1da2a804173d35c51ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, теннесси
В мире, США, Теннесси
Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации

Hill: Вэнса временно заблокировали в Bluesky сразу после регистрации

© Getty Images / Scott OlsonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / Scott Olson
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после регистрации, сообщило в четверг издание Hill, уточнив, что впоследствии его аккаунт был восстановлен.
Свое первое сообщение Вэнс опубликовал в среду вечером. Он поприветствовал пользователей и отметил, что рад присоединиться к платформе, "где ведутся здравые политические обсуждения". К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, поддержавшего запрет на гормональную терапию и блокаторы полового созревания для трансгендерных несовершеннолетних в Теннесси.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вэнс объяснил путаницу в вопросе Ирана
17 июня, 19:57
Позже Вэнс опубликовал еще два поста, пригласив других участников к обсуждению позиции судьи. После этого пользователи соцсети X обратили внимание, что его страница в Bluesky оказалась недоступна, предположив, что по неизвестной причине ее временно заблокировали.
В ответ в Bluesky пояснили изданию, что аккаунт Вэнса был заблокирован автоматически - система по ошибке приняла его за поддельный профиль, выдающий себя за известного человека. Уже утром в четверг страницу вице-президента США вновь восстановили.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
8 июня, 06:38
 
В миреСШАТеннесси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала