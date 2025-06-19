https://ria.ru/20250619/bluesky-2024032172.html

Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации

Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации - РИА Новости, 19.06.2025

Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после регистрации, сообщило в четверг издание Hill, уточнив, что... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после регистрации, сообщило в четверг издание Hill, уточнив, что впоследствии его аккаунт был восстановлен. Свое первое сообщение Вэнс опубликовал в среду вечером. Он поприветствовал пользователей и отметил, что рад присоединиться к платформе, "где ведутся здравые политические обсуждения". К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, поддержавшего запрет на гормональную терапию и блокаторы полового созревания для трансгендерных несовершеннолетних в Теннесси. Позже Вэнс опубликовал еще два поста, пригласив других участников к обсуждению позиции судьи. После этого пользователи соцсети X обратили внимание, что его страница в Bluesky оказалась недоступна, предположив, что по неизвестной причине ее временно заблокировали. В ответ в Bluesky пояснили изданию, что аккаунт Вэнса был заблокирован автоматически - система по ошибке приняла его за поддельный профиль, выдающий себя за известного человека. Уже утром в четверг страницу вице-президента США вновь восстановили.

https://ria.ru/20250617/iran-2023412561.html

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