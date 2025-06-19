Аккаунт Вэнса в Bluesky заблокировали сразу после регистрации
Hill: Вэнса временно заблокировали в Bluesky сразу после регистрации
© Getty Images / Scott OlsonВице-президент США Джей Ди Вэнс
© Getty Images / Scott Olson
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky сразу после регистрации, сообщило в четверг издание Hill, уточнив, что впоследствии его аккаунт был восстановлен.
Свое первое сообщение Вэнс опубликовал в среду вечером. Он поприветствовал пользователей и отметил, что рад присоединиться к платформе, "где ведутся здравые политические обсуждения". К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, поддержавшего запрет на гормональную терапию и блокаторы полового созревания для трансгендерных несовершеннолетних в Теннесси.
Вэнс объяснил путаницу в вопросе Ирана
17 июня, 19:57
Позже Вэнс опубликовал еще два поста, пригласив других участников к обсуждению позиции судьи. После этого пользователи соцсети X обратили внимание, что его страница в Bluesky оказалась недоступна, предположив, что по неизвестной причине ее временно заблокировали.
В ответ в Bluesky пояснили изданию, что аккаунт Вэнса был заблокирован автоматически - система по ошибке приняла его за поддельный профиль, выдающий себя за известного человека. Уже утром в четверг страницу вице-президента США вновь восстановили.
Трамп дал Вэнсу совет насчет Маска
8 июня, 06:38