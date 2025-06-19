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В Москве проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 19.06.2025
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09:00 19.06.2025 (обновлено: 10:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/biryukov-2023814053.html
В Москве проведут профилактику Вечного огня
В Москве проведут профилактику Вечного огня - РИА Новости, 19.06.2025
В Москве проведут профилактику Вечного огня
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:00:00+03:00
2025-06-19T10:30:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
мосгаз
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В четверг, 19 июня, состоится профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 58 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что профилактика занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего заменят запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверят работоспособность всех систем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Мосгаз
В Москве проведут профилактику Вечного огня

В Москве в преддверии Дня памяти и скорби проведут профилактику Вечного огня

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Профилактика Вечного огня в Александровском саду в Москве
Профилактика Вечного огня в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Профилактика Вечного огня в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В четверг, 19 июня, состоится профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже 58 лет он на боевом посту", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что профилактика занимает примерно 40 минут. На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.
"Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего заменят запальники, которые постоянно находятся под напряжением, и проверят работоспособность всех систем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз". Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваМосгаз
 
 
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