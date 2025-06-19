https://ria.ru/20250619/biokad-2023995158.html

Тюменская область укрепляет сотрудничество с "Биокад"

Тюменская область укрепляет сотрудничество с "Биокад" - РИА Новости, 19.06.2025

Тюменская область укрепляет сотрудничество с "Биокад"

Тюменская область с 2024 года сотрудничает с компанией "Биокад" по развитию науки, образования и здравоохранения и намерена укреплять это взаимодействие, заявил РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:41:00+03:00

2025-06-19T17:41:00+03:00

2025-06-19T17:41:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Тюменская область с 2024 года сотрудничает с компанией "Биокад" по развитию науки, образования и здравоохранения и намерена укреплять это взаимодействие, заявил губернатор Александр Моор. "Год назад договорились с руководством "Биокада" о сотрудничестве в области развития науки, образования и здравоохранения… Партнерство с такой компанией – это возможность выйти на качественно новый уровень в подготовке кадров и научных исследованиях... Продолжим укреплять компетенции в таких направлениях, как биоинформатика, клеточная и молекулярная биология", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы губернатора, в среду Моор побывал на предприятии фармацевтической компании "Биокад" в Санкт-Петербурге, рабочий визит прошел в рамках Петербургского международного экономического форума. Год назад правительство Тюменской области и "Биокад" заключили соглашение о сотрудничестве, ряд совместных проектов планируется реализовать на площадке межуниверситетского кампуса, который строится в Тюмени по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети". Кроме того, специалисты "Биокада" и преподаватели Тюменского государственного медицинского университета реализуют совместный образовательный проект – магистратуру "Биотехнология". "Долгосрочное сотрудничество с правительством Тюменской области позволяет организовать проведение научно-образовательных мероприятий и программ для специалистов региональной системы здравоохранения. Впереди у нас большие планы", – цитирует слова гендиректора компании "Биокад" Дмитрия Сивокоза пресс-служба губернатора.

https://ria.ru/20250618/tyumen-2023550326.html

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тюменская область, александр моор