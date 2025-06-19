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"Магнит" и "Билайн" внедрят сервисы для улучшения клиентского опыта
"Магнит" и "Билайн" внедрят сервисы для улучшения клиентского опыта - РИА Новости, 19.06.2025
"Магнит" и "Билайн" внедрят сервисы для улучшения клиентского опыта
"Билайн" и группа компаний "Магнит" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Билайн" и группа компаний "Магнит" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности цифровых коммуникаций сети магазинов, сообщает пресс-служба оператора.В рамках сотрудничества компании планируют разработать цифровые продукты и сервисы, которые в том числе улучшат качество покрытия сотовых операторов на объектах торговой сети."”Магнит” нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и рост коммерческой эффективности розничной сети, которые в настоящее время невозможны без цифровой инфраструктуры. Технологии и сервисы Билайна призваны обеспечить надежную базу для ее поддержки и развития, а также для внедрения новых цифровых продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта", – отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.По словам генерального директора группы компаний "Магнит" Евгения Случевского, процесс покупок становится более цифровизированным и технологичным."Для стабильной работы магазинов с учетом масштаба и широкой географии нашей сети нам критически важно обеспечить надежность и эффективность работы технологической инфраструктуры, постоянно совершенствовать ее и добавлять новые возможности. Уверен, что партнерство с “Билайном” поможет нам успешно ответить на этот вызов", – подчеркнул Случевский.
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экономика, технологии, сергей анохин, билайн, вымпелком
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Сергей Анохин, Билайн, ВымпелКом
"Магнит" и "Билайн" внедрят сервисы для улучшения клиентского опыта
"Магнит" и "Билайн" заявили о стратегическом сотрудничестве
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Билайн" и группа компаний "Магнит" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, нацеленное на повышение эффективности цифровых коммуникаций сети магазинов, сообщает пресс-служба оператора.
В рамках сотрудничества компании планируют разработать цифровые продукты и сервисы, которые в том числе улучшат качество покрытия сотовых операторов на объектах торговой сети.
"”Магнит” нацелен на улучшение качества обслуживания клиентов и рост коммерческой эффективности розничной сети, которые в настоящее время невозможны без цифровой инфраструктуры. Технологии и сервисы Билайна призваны обеспечить надежную базу для ее поддержки и развития, а также для внедрения новых цифровых продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта", – отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.
По словам генерального директора группы компаний "Магнит" Евгения Случевского, процесс покупок становится более цифровизированным и технологичным.
"Для стабильной работы магазинов с учетом масштаба и широкой географии нашей сети нам критически важно обеспечить надежность и эффективность работы технологической инфраструктуры, постоянно совершенствовать ее и добавлять новые возможности. Уверен, что партнерство с “Билайном” поможет нам успешно ответить на этот вызов", – подчеркнул Случевский.