https://ria.ru/20250619/bilayn-2023891486.html

"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов - РИА Новости, 19.06.2025

"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

"Билайн" совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:41:00+03:00

2025-06-19T15:41:00+03:00

2025-06-19T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Билайн" совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления, сообщает пресс-служба оператора.Одними из первых протестировать умных помощников смогли участники ПМЭФ-2025 на стенде "Билайна".ИИ-агенты в отличие от классических чат-ботов не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.Представленная линейка включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи, маркетинг.В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации."На мой взгляд, ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жестких алгоритмов. Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.Он добавил, что современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО."Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости. Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд", - подчеркнул Романов.Как отметил основатель red_mad_robot Алексей Макин, ИИ-агенты — это смена управленческой парадигмы."Мы уходим от интерфейсов к диалогу, от софта к новой логике работы. Вместе с "Билайном" мы показали, как делать за минуты то, на что раньше уходили недели. Это меняет все — от повседневных задач до стратегического управления. ИИ становится частью рабочего процесса, не заменяя человека, а повышая его эффективность", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, билайн, вымпелком