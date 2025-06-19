Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:41 19.06.2025 (обновлено: 15:43 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/bilayn-2023891486.html
"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов
"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов - РИА Новости, 19.06.2025
"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов
"Билайн" совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:41:00+03:00
2025-06-19T15:43:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
билайн
вымпелком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023890585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5fc38142f05949d122c5b6a402e7e66.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Билайн" совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления, сообщает пресс-служба оператора.Одними из первых протестировать умных помощников смогли участники ПМЭФ-2025 на стенде "Билайна".ИИ-агенты в отличие от классических чат-ботов не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.Представленная линейка включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи, маркетинг.В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации."На мой взгляд, ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жестких алгоритмов. Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.Он добавил, что современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО."Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости. Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд", - подчеркнул Романов.Как отметил основатель red_mad_robot Алексей Макин, ИИ-агенты — это смена управленческой парадигмы."Мы уходим от интерфейсов к диалогу, от софта к новой логике работы. Вместе с "Билайном" мы показали, как делать за минуты то, на что раньше уходили недели. Это меняет все — от повседневных задач до стратегического управления. ИИ становится частью рабочего процесса, не заменяя человека, а повышая его эффективность", - отметил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023890585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b8a954b1ccfbcb3c74fef1f4acb8fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, билайн, вымпелком
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Билайн, ВымпелКом
"Билайн" и red_mad_robot представили на ПМЭФ линейку ИИ-агентов

"Билайн" и red_mad_robot продемонстрировали линейку ИИ-агентов в Петербурге

© Фото : пресс-служба "Билайна"Генеральный директор компании "Билайн" Сергей Анохин и основатель red_mad_robot Алексей Макин
Генеральный директор компании Билайн Сергей Анохин и основатель red_mad_robot Алексей Макин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : пресс-служба "Билайна"
Генеральный директор компании "Билайн" Сергей Анохин и основатель red_mad_robot Алексей Макин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. "Билайн" совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления, сообщает пресс-служба оператора.
Одними из первых протестировать умных помощников смогли участники ПМЭФ-2025 на стенде "Билайна".
ИИ-агенты в отличие от классических чат-ботов не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.
Представленная линейка включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи, маркетинг.
В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации.
"На мой взгляд, ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жестких алгоритмов. Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
Он добавил, что современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО.
"Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости. Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд", - подчеркнул Романов.
Как отметил основатель red_mad_robot Алексей Макин, ИИ-агенты — это смена управленческой парадигмы.
"Мы уходим от интерфейсов к диалогу, от софта к новой логике работы. Вместе с "Билайном" мы показали, как делать за минуты то, на что раньше уходили недели. Это меняет все — от повседневных задач до стратегического управления. ИИ становится частью рабочего процесса, не заменяя человека, а повышая его эффективность", - отметил он.
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииБилайнВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала