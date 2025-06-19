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ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 19.06.2025 (обновлено: 11:54 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2023781533.html
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.06.2025
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник
ВС России за ночь сбили более восьмидесяти дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:35:00+03:00
2025-06-19T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВС России за ночь сбили более восьмидесяти дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что пострадавших при налете беспилотников нет.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
орловская область
ростовская область
республика крым
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россия, курская область, брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, вооруженные силы украины, ростовская область, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Республика Крым, Безопасность
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник

Силы ПВО ночью уничтожили 81 украинский беспилотник над Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВС России за ночь сбили более восьмидесяти дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Бойцы ликвидировали:
  • 19 БПЛА — над Брянской областью;
  • 17 — над Курской;
  • 13 — над Смоленской;
  • семь дронов — над Волгоградской;
  • шесть — над Орловской;
  • по пять — над Ростовской областью и Крымом;
  • по три — над Белгородской и Астраханской областями;
  • два — над Рязанской;
  • один — над Московским регионом.
Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что пострадавших при налете беспилотников нет.
ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр БогомазВооруженные силы УкраиныРостовская областьРеспублика КрымБезопасность
 
 
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