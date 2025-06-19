https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2023781533.html

ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.06.2025

ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник

ВС России за ночь сбили более восьмидесяти дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:35:00+03:00

2025-06-19T07:35:00+03:00

2025-06-19T11:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВС России за ночь сбили более восьмидесяти дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что пострадавших при налете беспилотников нет.ВСУ при помощи БПЛА практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно сбивают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

орловская область

ростовская область

республика крым

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россия, курская область, брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, вооруженные силы украины, ростовская область, республика крым, безопасность