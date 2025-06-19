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В Смоленской области уничтожили 12 украинских БПЛА
В Смоленской области уничтожили 12 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
В Смоленской области уничтожили 12 украинских БПЛА
Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 12 украинских БПЛА были подавлены в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:59:00+03:00
2025-06-19T05:59:00+03:00
2025-06-19T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 12 украинских БПЛА были подавлены в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин. "Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате слаженных действий Министерства обороны РФ в Починковском и Рославльском округах силами ПВО сбито и средствами РЭБ подавлено 12 БПЛА", - написал он в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250619/bocharov-2023773416.html
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смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области уничтожили 12 украинских БПЛА
Анохин: в Смоленской области уничтожили 12 украинских БПЛА