https://ria.ru/20250619/bespilotniki-2023772575.html

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 19.06.2025

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:36:00+03:00

2025-06-19T05:36:00+03:00

2025-06-19T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

миллеровский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250619/gladkov-2023766046.html

миллеровский район

ростовская область

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миллеровский район, ростовская область, юрий слюсарь