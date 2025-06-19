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Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 19.06.2025 (обновлено: 16:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/bespilotnik-2023956018.html
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника
Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:33:00+03:00
2025-06-19T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 июн – РИА Новости. Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Утром над Курском сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Сейчас на месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится и.о. главы города. Информация о последствиях уточняется", – добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника

Хинштейн: сбитый над Курском украинский БПЛА повредил дом и три автомобиля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 19 июн – РИА Новости. Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Утром над Курском сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Сейчас на месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится и.о. главы города. Информация о последствиях уточняется", – добавил врио губернатора региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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