https://ria.ru/20250619/bespilotnik-2023956018.html

Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника

Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025

Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника

Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:33:00+03:00

2025-06-19T11:33:00+03:00

2025-06-19T16:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 июн – РИА Новости. Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Утром над Курском сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Сейчас на месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится и.о. главы города. Информация о последствиях уточняется", – добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины