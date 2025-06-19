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Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника - РИА Новости, 19.06.2025
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника
Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:33:00+03:00
2025-06-19T11:33:00+03:00
2025-06-19T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 июн – РИА Новости. Сбитый системой ПВО над Курском украинский беспилотник повредил многоквартирный дом и три автомобиля, один из которых загорелся, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Утром над Курском сработала наша система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. "Сейчас на месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится и.о. главы города. Информация о последствиях уточняется", – добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал о последствиях атаки украинского беспилотника
Хинштейн: сбитый над Курском украинский БПЛА повредил дом и три автомобиля