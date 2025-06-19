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Беглов: Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей - РИА Новости, 19.06.2025
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15:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/beglov-2023926062.html
Беглов: Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей
Беглов: Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей - РИА Новости, 19.06.2025
Беглов: Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:03:00+03:00
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санкт-петербург
александр беглов
россия
ростелеком
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским ход модернизации сетей в городе и дальнейшее развитие системы "Безопасный город", в том числе возможность подключения к ней объектов для мониторинга беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Ростелеком" – долгосрочный партнер города в реализации стратегических проектов. Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений. Особо хотел бы отметить вклад компании в развитие городской системы видеонаблюдения "Безопасный город". Благодаря сотрудничеству с "Ростелекомом" сегодня в Петербурге установлено более 51 тысячи устройств мониторинга", - сказал Беглов. Отмечается, что комплекс "Безопасный город" вносит большой вклад в создание защищенной среды в Петербурге. Он помогает городским службам предотвращать происшествия и оперативно реагировать на сложные ситуации. Губернатор отметил, что в Северной столице постоянно повышается качество предоставляемых телекоммуникационных услуг и расширяется спектр предлагаемых сервисов. "Для Петербурга крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей. Он предполагает замену устаревшей инфраструктуры на современную – волоконно-оптическую", – сказал Беглов. Петербург стал первым городом в России, где "Ростелеком" начал развивать сети связи по новой передовой технологии GPON. В 2024 году обеспечено свыше 9,6 тысячи адресов. В этом году оснащение по новейшей технологии будет продолжено. Модернизация телекоммуникационных сетей – часть стратегии развития связи на период до 2035 года, которая утверждена правительством РФ. Она будет способствовать повышению качества жизни населения, созданию условий для развития цифровой экономики региона. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023534142.html
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санкт-петербург, александр беглов, россия, ростелеком
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, Ростелеком
Беглов: Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей

Беглов: Санкт-Петербургу крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудил с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским ход модернизации сетей в городе и дальнейшее развитие системы "Безопасный город", в том числе возможность подключения к ней объектов для мониторинга беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Ростелеком" – долгосрочный партнер города в реализации стратегических проектов. Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений. Особо хотел бы отметить вклад компании в развитие городской системы видеонаблюдения "Безопасный город". Благодаря сотрудничеству с "Ростелекомом" сегодня в Петербурге установлено более 51 тысячи устройств мониторинга", - сказал Беглов.
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Александр Беглов: ПМЭФ – открытая площадка для всех, кто готов сотрудничать
Вчера, 13:00
Отмечается, что комплекс "Безопасный город" вносит большой вклад в создание защищенной среды в Петербурге. Он помогает городским службам предотвращать происшествия и оперативно реагировать на сложные ситуации.
Губернатор отметил, что в Северной столице постоянно повышается качество предоставляемых телекоммуникационных услуг и расширяется спектр предлагаемых сервисов.
"Для Петербурга крайне важен проект "Ростелекома" по модернизации сетей. Он предполагает замену устаревшей инфраструктуры на современную – волоконно-оптическую", – сказал Беглов.
Петербург стал первым городом в России, где "Ростелеком" начал развивать сети связи по новой передовой технологии GPON. В 2024 году обеспечено свыше 9,6 тысячи адресов. В этом году оснащение по новейшей технологии будет продолжено.
Модернизация телекоммуникационных сетей – часть стратегии развития связи на период до 2035 года, которая утверждена правительством РФ. Она будет способствовать повышению качества жизни населения, созданию условий для развития цифровой экономики региона.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Петербурге прорабатывают продление метро до "Пулково"
Вчера, 12:31
 
Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссияРостелеком
 
 
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