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Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео - РИА Новости, 19.06.2025
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16:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/bayru-2023952288.html
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео - РИА Новости, 19.06.2025
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео
Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:03:00+03:00
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в мире
франция
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue."Франсуа Байру сел в Rafale — французский истребитель. Но возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек", — говорится в публикации.Инцидент произошел во время визита политика на Парижский авиасалон, на котором впервые показали самолет Rafale F5.Как отмечает издание, презентация этого истребителя была главным событием текущего года, но ажиотаж в итоге возник по причине, по которой никто не ожидал.
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Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя
Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя
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в мире, франция, франсуа байру, rafale
В мире, Франция, Франсуа Байру, Rafale
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео

Премьер Франции Байру застрял в истребителе и попал на видео

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue.
«
"Франсуа Байру сел в Rafale — французский истребитель. Но возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек", — говорится в публикации.
Инцидент произошел во время визита политика на Парижский авиасалон, на котором впервые показали самолет Rafale F5.
Как отмечает издание, презентация этого истребителя была главным событием текущего года, но ажиотаж в итоге возник по причине, по которой никто не ожидал.
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В миреФранцияФрансуа БайруRafale
 
 
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