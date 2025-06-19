https://ria.ru/20250619/bayru-2023952288.html
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео - РИА Новости, 19.06.2025
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео
Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:03:00+03:00
2025-06-19T16:03:00+03:00
2025-06-19T16:03:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023942222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0a702415796aacc974d643b30415b6.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue."Франсуа Байру сел в Rafale — французский истребитель. Но возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек", — говорится в публикации.Инцидент произошел во время визита политика на Парижский авиасалон, на котором впервые показали самолет Rafale F5.Как отмечает издание, презентация этого истребителя была главным событием текущего года, но ажиотаж в итоге возник по причине, по которой никто не ожидал.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021687351.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023942222_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2f3bfcf64c15c80e20eed5465729c602.jpg
Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя
Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя
2025-06-19T16:03
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, франсуа байру, rafale
В мире, Франция, Франсуа Байру, Rafale
Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео
Премьер Франции Байру застрял в истребителе и попал на видео