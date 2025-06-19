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Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео

Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео - РИА Новости, 19.06.2025

Премьер Франции застрял в истребителе и попал на видео

Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:03:00+03:00

2025-06-19T16:03:00+03:00

2025-06-19T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру с трудом выбрался из истребителя Rafale на Парижском авиасалоне, пишет журнал Entrevue."Франсуа Байру сел в Rafale — французский истребитель. Но возникла небольшая проблема: премьер-министр застрял и не смог выбраться из самолета, что вызвало массу насмешек", — говорится в публикации.Инцидент произошел во время визита политика на Парижский авиасалон, на котором впервые показали самолет Rafale F5.Как отмечает издание, презентация этого истребителя была главным событием текущего года, но ажиотаж в итоге возник по причине, по которой никто не ожидал.

https://ria.ru/20250609/tramp-2021687351.html

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Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя Французский премьер-министр пытается вылезти из истребителя 2025-06-19T16:03 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, франция, франсуа байру, rafale