https://ria.ru/20250619/basseyny-2024016450.html

Новые бассейны будут строить в Кировской области

Новые бассейны будут строить в Кировской области - РИА Новости, 19.06.2025

Новые бассейны будут строить в Кировской области

Новые бассейны будут строить в Кировской области при поддержке Федерации водных видов спорта России, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:35:00+03:00

2025-06-19T18:35:00+03:00

2025-06-19T18:35:00+03:00

кировская область

александр соколов

кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Новые бассейны будут строить в Кировской области при поддержке Федерации водных видов спорта России, сообщает пресс-служба главы региона. Соответствующее соглашение подписали глава региона Александр Соколов и президент Федерации, вице-президент Олимпийского комитета России Дмитрий Мазепин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Плавание остается одним из самых популярных видов спорта в регионе – им занимаются более 60 тысяч человек. В 2023 году утвердили региональную программу по обучению плаванию школьников – 27 тысяч детей научились плавать благодаря этой инициативе. Сегодняшнее соглашение позволяет закрепить данные начинания. Совместно будем развивать инфраструктуру плавания в регионе, включая строительство и модернизацию бассейнов в муниципалитетах региона", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона сообщил, что новые бассейны появятся в Вятских Полянах и Слободском. Кроме того, прорабатывается создание объектов и в других районах Кировской области. В свою очередь Мазепин отметил, что сотрудничество с Кировской областью поможет развивать водные виды спорта и улучшить условия для плавания и тренировки спортсменов. "Объединение усилий откроет новые возможности для подготовки спортсменов высокого уровня, привлечения тренеров. Главное – сыграет важную роль в формировании здорового и спортивного будущего региона", – подчеркнул губернатор Кировской области. Кировская область активно участвует в реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" ("Спорт России"), направленной на создание и улучшение условий для активного образа жизни и на популяризацию массового спорта. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023653269.html

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александр соколов, кировская область, россия, дмитрий мазепин