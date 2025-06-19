https://ria.ru/20250619/balitskij-2024027457.html
Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Тактика российской армии по ведению боевых действий приводит к огромным потерям в рядах ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:09:00+03:00
2025-06-19T19:09:00+03:00
2025-06-19T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
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санкт-петербург
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Тактика российской армии по ведению боевых действий приводит к огромным потерям в рядах ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "То, насколько сегодня мы уже учимся воевать, насколько мы сегодня научились брать абсолютно в свое время неприступные высотки, "опорники", это, соответственно, влечет за собой огромные потери с украинской стороны. И Украина должна знать, пока она еще называется страной", - сказал Балицкий. По его словам, киевский режим обманом, под воздействием Запада, затащил людей на бойню. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/polk-2023941056.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, украина, санкт-петербург, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Санкт-Петербург, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Балицкий: тактика российской армии приводит к огромным потерям в рядах ВСУ