https://ria.ru/20250619/balitskij-2024027457.html

Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ

Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Балицкий заявил об огромных потерях в рядах ВСУ

Тактика российской армии по ведению боевых действий приводит к огромным потерям в рядах ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:09:00+03:00

2025-06-19T19:09:00+03:00

2025-06-19T19:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

санкт-петербург

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Тактика российской армии по ведению боевых действий приводит к огромным потерям в рядах ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "То, насколько сегодня мы уже учимся воевать, насколько мы сегодня научились брать абсолютно в свое время неприступные высотки, "опорники", это, соответственно, влечет за собой огромные потери с украинской стороны. И Украина должна знать, пока она еще называется страной", - сказал Балицкий. По его словам, киевский режим обманом, под воздействием Запада, затащил людей на бойню. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/polk-2023941056.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

санкт-петербург

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запорожская область, украина, санкт-петербург, евгений балицкий, вооруженные силы украины