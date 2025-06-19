https://ria.ru/20250619/balashiha-2024026014.html
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика - РИА Новости, 19.06.2025
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика
Женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу по переходу на велосипеде в городе Балашиха Подмосковья, несовершеннолетний в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:05:00+03:00
2025-06-19T19:05:00+03:00
2025-06-19T19:05:00+03:00
происшествия
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу по переходу на велосипеде в городе Балашиха Подмосковья, несовершеннолетний в больнице, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Восемнадцатого июня возле одного из домов, расположенных на улице Луговая в микрорайоне Железнодорожный, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, женщина-водитель 1964 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Тойота", совершила наезд на 13-летнего мальчика", - говорится сообщении. По информации правоохранителей, подросток пересекал проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, указали сообщении. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, отметили в полиции.
https://ria.ru/20250517/dtp-2017578440.html
https://ria.ru/20250210/dtp-1998344614.html
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происшествия, авто, железнодорожный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), балашиха
Происшествия, Авто, Железнодорожный, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Балашиха
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика
В Балашихе женщина сбила 13-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде