Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/balashiha-2024026014.html
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика - РИА Новости, 19.06.2025
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика
Женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу по переходу на велосипеде в городе Балашиха Подмосковья, несовершеннолетний в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:05:00+03:00
2025-06-19T19:05:00+03:00
происшествия
авто
железнодорожный
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
балашиха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024025168_0:180:1280:900_1920x0_80_0_0_7c7287767dcc06b4c989d9ebe3999240.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу по переходу на велосипеде в городе Балашиха Подмосковья, несовершеннолетний в больнице, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. "Восемнадцатого июня возле одного из домов, расположенных на улице Луговая в микрорайоне Железнодорожный, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, женщина-водитель 1964 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Тойота", совершила наезд на 13-летнего мальчика", - говорится сообщении. По информации правоохранителей, подросток пересекал проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, указали сообщении. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, отметили в полиции.
https://ria.ru/20250517/dtp-2017578440.html
https://ria.ru/20250210/dtp-1998344614.html
железнодорожный
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024025168_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85e01ece69e3f12809a93b063f6a114e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, железнодорожный, министерство внутренних дел рф (мвд россии), балашиха
Происшествия, Авто, Железнодорожный, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Балашиха
В Балашихе женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика

В Балашихе женщина сбила 13-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на велосипеде

© Фото : ГУ МВД России по Московской области На месте ДТП в Балашихе. 18 июня 2025
На месте ДТП в Балашихе. 18 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП в Балашихе. 18 июня 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Женщина на автомобиле сбила 13-летнего мальчика, который пересекал дорогу по переходу на велосипеде в городе Балашиха Подмосковья, несовершеннолетний в больнице, сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
"Восемнадцатого июня возле одного из домов, расположенных на улице Луговая в микрорайоне Железнодорожный, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, женщина-водитель 1964 года рождения, управляя легковым автомобилем марки "Тойота", совершила наезд на 13-летнего мальчика", - говорится сообщении.
На месте ДТП в Чувашии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе
17 мая, 16:21
По информации правоохранителей, подросток пересекал проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, указали сообщении.
Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, отметили в полиции.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе
10 февраля, 09:37
 
ПроисшествияАвтоЖелезнодорожныйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Балашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала