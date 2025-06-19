https://ria.ru/20250619/badminton-2023997238.html

Россия и Индонезия провели дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону

Россия и Индонезия провели дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону - РИА Новости, 19.06.2025

Россия и Индонезия провели дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону

Дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону с участием представителей бизнеса и профессиональных спортсменов прошел 19 июня, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:44:00+03:00

2025-06-19T17:44:00+03:00

2025-06-19T17:44:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

индонезия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону с участием представителей бизнеса и профессиональных спортсменов прошел 19 июня, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Мероприятие организовано Российским экспортным центром совместно с Национальной федерацией бадминтона России в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума."Соревнования проходят на территории в спортивном комплексе "Территория спорта" в Санкт-Петербурге. Международную матчевую встречу Россия-Индонезия открыли председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ) Петр Засельский, президент Национальной Федерации Бадминтона России Андрей Антропов, заместитель министра молодежи и спорта республики Индонезия, олимпийский чемпион по бадминтону Тауфик Хидаят, а также председатель Ассоциации бадминтона Индонезии, генерал-комиссар, глава Национального агентства по обеспечению безопасности полиции Мохаммад Фадиль Имран", - говорится в сообщении.В дружеском матче приняли участие 14 спортсменов, разбитых на пары "профессионал + любитель". Игры проходили по круговой системе в упрощенном формате – каждый матч длился 15 минут. Среди участников: профессиональный игрок сборной России по бадминтону Дмитрий Клименко, председатель правления РОСЭКСИМБАНКА Петр Засельский, звезда российского футбола Дмитрий Сычев, а также индонезийские спортсмены Рэймонд Индра и Джон Саут Марчеллино. 20 июня продолжатся международные соревнования между командами России и Индонезии."Спорт является одним из ключевых конкурентных преимуществ России, признанным и любимым во всем мире. Примечательно, что принципы спорта и экспорта во многом схожи: в глобальной конкуренции успех сопутствует сильнейшим. Мы убеждены, что объединение усилий в продвижении российской продукции, национального бренда "Сделано в России" и таких значимых составляющих имиджа страны, как спорт, культура и искусство, создаст мощный синергетический эффект. Это не только повысит узнаваемость российских товаров и бренда за рубежом, но и станет прочной основой для развития международных партнерских отношений", - отметил Засельский.В этом году Индонезия широко представлена на Петербургском международном экономическом форуме. В Санкт-Петербург прилетел президент Индонезии Прабово Субианто, а вместе с ним прибыла правительственная делегация. В нее вошли министр-координатор по вопросам продовольствия Зулкифли Хасан, министр иностранных дел Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия, министр высшего образования, науки и технологий Брайн Юлиарто, министр сельского хозяйства Анди Амран Сулейман.Напомним, в апреле этого года Российский экспортный центр открыл официальное представительство в столице Индонезии, Джакарте. Его возглавил Вадим Вараксин. Представительство - связующее звено между российскими и индонезийскими компаниями, оно оказывает комплексную поддержку на каждом этапе реализации экспортной сделки.Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. Она включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Цель ее - увеличить объемы российского экспорта и укрепить позиции российских производителей на глобальном рынке. Координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250619/eksport-2023951287.html

https://ria.ru/20250619/rets-2023948672.html

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российский экспортный центр (рэц), россия, индонезия, экономика